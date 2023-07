Nicola Zalewski znów pod ostrzałem! Kibice są wściekli, wszystko przez jedno nagranie

Nicola Zalewski to jeden z największych talentów w polskiej kadrze. 21-latek ma już ponad 70 meczów rozegranych w barwach AS Roma, a do tego sięgnął z tym klubem po triumf w Lidze Konferencji Europy oraz zagrał w finale Ligi Europy. W reprezentacji Polski póki co nie radzi sobie tak dobrze – przede wszystkim słabo zaprezentował się w pierwszym meczu na mistrzostwach świata w Katarze i obecnie, choć już mamy innego selekcjonera, wciąż nie może liczyć na pewne miejsce w pierwszym składzie. Zalewski, podobnie jak inni polscy piłkarze, udał się na wakacje wykorzystując międzysezonową przerwę. Teraz wyciekło nagranie, które nie spodobało się wielu kibicom.

Zalewski obraźliwie o mistrzu Włoch, fani wściekli

O zachowaniu Zalewskiego było głośno m.in. wówczas, gdy starł on się słownie z Piotrem Zielińskim w przerwie meczu Romy z Napoli w lidze włoskiej. Panowie wymienili się wuglarnymi uszczypliwościami, ale kibice doszukiwali się w tym większego zarzewia konfliktu, o którym nie było mowy – obaj piłkarze podkreślili nie raz, że znają się poza boiskiem bardzo dobrze i ich relacje są na bardzo dobrym poziomie.

Teraz jednak Zalewski został „przyłapany” na obrażaniu SSC Napoli. – Wezuwiusz wybucha, cały Neapol jest zniszczony – Śpiewa piłkarzy Romy na filmiku, jaki pojawił się w sieci. Wielu fanów jest oburzonych takim zachowaniem piłkarza: "To imbecyl, jak Zaniolo", "Przeciętny piłkarz i jeszcze niezbyt inteligentny", "Rozumiem kibiców, którzy tak śpiewają. Ale piłkarz? Obrzydza mnie to!" – czytamy pod nagraniem. Sprawa nie jest jednak taka jednoznaczna, bowiem to samo śpiewali... kibice Napoli po wygraniu mistrzostwa. Jednakże w ustach piłkarza Romy jest to odbierane raczej jako szpilka wobec „Azzurrich”.