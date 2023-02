i Autor: Cyfrasport Paulo Sousa

Oficjalnie!

Paulo Sousa wraca do pracy! Były trener "Biało-Czerwonych" będzie pracował z Polakiem, mamy potwierdzenie!

Paulo Sousa wraca do pracy! Po tym jak były trener "Biało-Czerwonych" został zwolniony z funkcji trenera brazylijskiego Flamengo, łączony był z pracą w wielu klubach, ale ostatecznie trafi on do włoskiej Serie A, do drużyny Salernitany, w której to występuje reprezentant Polski - Krzysztof Piątek. Klub potwierdził wszystko na swoich mediach społecznościowych.