Polski bój we Włoszech

Serce nam mocniej pika na wieść, co spotkało Arkadiusza Milika! Gwiazdor Juventusu nie pozostał obojętny po występie z Empoli

Będziemy świadkami transferu reprezentanta Polski? To może być hit, pyta o niego słynna drużyna!

Wiele wskazuje na to, że walka o mistrzostwo Włoch w sezonie 2023/2024 odbywać się będzie pomiędzy Juventusem i Interem. W meczu 22. kolejki Serie A "Stara Dama" zgubiła jednak punkty po remisie z Empoli, a swojej drużynie nie pomógł Arkadiusz Milik, który zobaczył czerwoną kartkę już w 16. minucie spotkania. Napastnik reprezentacji Polski jeszcze przez kilka dni nie mógł być jednak spokojny o swoją najbliższą przyszłość, bowiem komisja dyscyplinarna mogła zawiesić go na większość ilość spotkań ze względu na niebezpieczeństwo jego wślizgu wyprostowanymi nogami. Okazuje się jednak, że Milik może mówić o szczęściu.

Zapadła ważna decyzja w sprawie Arkadiusza Milika! Komisja dyscyplinarna zdecydowała

Jak wynika z najnowszych doniesień, komisja dyscyplinarna zdecydowała już w sprawie Arkadiusza Milika i postanowiła nie karać Polaka dodatkowym zawieszeniem. Oznacza to, że napastnik biało-czerwonych co prawda nie będzie dostępny w najbliższym spotkaniu "Starej Damy", jednak po kolejnym meczu będzie on mógł wrócić na boisko. Jego koledzy będą jednak mieli przez sobą arcytrudne zadanie.

Piekielnie ważne wieści w sprawie Arkadiusza Milika! Zapadła kluczowa decyzja. Wszystko jasne

W meczu 23. kolejki Serie A, Juventus będzie rywalizował z Interem na wyjeździe. Obecnie ekipa z Mediolanu ma jeden punkt przewagi nad drużyną z Turynu, jednak ma jeszcze zalegle spotkanie. Od wyniku starcia Inter - Juvrntus, które odbędzie się w niedzielę 4 lutego może zależeć, kto sięgnie po Scudetto.