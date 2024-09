Piękny gol Kacpra Urbańskiego w Serie A! Doczekał się debiutanckiego trafienia

Najnowsze wieści w sprawie Nicoli Zalewskiego. Zaskakujący obrót spraw, w ten sposób wróci do składu?

Kacper Urbański w Serie A zadebiutował już na samym początku poprzedniego sezonu, gdy pojawił się na 3. minuty w meczu z AC Milan już w pierwszej kolejce ligi włoskiej. Później zaliczył epizod w meczu z Cagliari, ale w kilku kolejnych meczach nawet nie podnosił się z ławki. To zmieniło się w 13. kolejce, gdy trener Thiago Motta znów na niego postawił i od tamtej pory Urbański grał coraz częściej coraz częściej zaczynając mecze nie na ławce rezerwowych, a w pierwszym składzie. Przełożyło się to także na powołania do reprezentacji Polski i Urbański zagrał w każdym z trzech meczów Euro 2024, w meczu z Francją spędzając nawet na boisku pełne 90 minut. Niestety, nowy sezon nie był łaskawy dla młodego pomocnika.

Urbański z pierwszym golem w lidze włoskiej!

Po zmianie trenera w Bologna FC zmieniła się też sytuacja Urbańskiego. W pierwszym meczu Urbański nie zagrał jeszcze z powodu urazu, ale przeciwko SSC Napoli był już na ławce, z której jednak się nie podniósł. Później pojawił się tylko na 8 minut w meczu przeciwko Empoli, a w meczu przeciwko Como znów oglądał grę kolegów tylko z ławki rezerwowych. Kilka dni później trener Vincenzo Italiano wpuścił Urbańskiego na ostatnie 12 minut meczu Ligi Mistrzów przeciwko Szachtarowie Donieck. Taka sytuacja nie wskazywała na to, że 20-latek dostanie szansę już od pierwszej minuty w meczu przeciwko Monzie w Serie A.

ostatecznie jednak Kacper Urbański pojawił się w wyjściowym składzie na mecz z Monzą i bardzo szybko odpłacił się trenerowi Italiano za zaufanie. Lykogiannis znalazł się z piłką w lewej części boiska, zagrał wysoką piłkę przed bramkę Monzy, a tam Urbański świetnie wbiegł między dwóch obrońców, nastawił głowę i pięknym strzałem tuż przy słupku pokonał bramkarza rywali! Ostatecznie gol ten przyczynił się do pierwszego zwycięstwa Bolonii w Serie A w tym sezonie, bowiem spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1, a Urbański zszedł z murawy dopiero w 78. minucie meczu. Poniżej znajdziecie wideo z bramką młodego pomocnika Bolonii i reprezentacji Polski.

🇵🇱 𝐊𝐀𝐂𝐏𝐄𝐑 𝐔𝐑𝐁𝐀𝐍𝐒𝐊𝐈 𝐙 𝐃𝐄𝐁𝐈𝐔𝐓𝐀𝐍𝐂𝐊𝐈𝐌 𝐆𝐎𝐋𝐄𝐌 𝐖 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐀! ⚽️🔥Bologna FC na prowadzeniu po bramce reprezentanta Polski! 😍 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/366mj5ln3d— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 22, 2024