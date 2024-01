Piotr Zieliński na ławce, a Napoli bez Superpucharu. Co z polską gwiazdą mistrza Włoch? [WIDEO]

Co on wyprawia!

To już koniec plotek w sprawie Zielińskiego! To tam zagra w następnym sezonie, gigant podpisał Polaka!

Straci rundę w Napoli?

Polski kadrowicz w półfinale z Fiorentiną wszedł na ostatni kwadrans. W finale z Interem całe spotkanie przesiedział już na ławce rezerwowych. Zieliński nie przedłużył umowy z Napoli i łączony jest z transferem do Interu. Włoskie media informowały, że wszystko z klubem z Mediolanu jest ustalone i w nowym sezonie reprezentant Polski będzie w nim grał. Czy to oznacza, że do końca obecnej edycji nie pojawi się już na boisku w barwach Napoli? Wszystko wskazuje na to, że tak właśnie może się stać, co byłoby katastrofą dla reprezentacji Polski, przed którą w marcu baraże o awans na EURO 2024. O problemach Piotra Zielińskiego w Napoli mówił nam Piotr Czachowski, były kadrowicz.

Martinez bohaterem finału

Bohaterem finału o Superpuchar był Lautaro Martinez. Argentyńczyk w doliczonym czasie zdobył zwycięską bramkę. Po tej sytuacji został zmieniony. Co ciekawe, jeszcze w pierwszej połowie as Interu pokonał bramkarza Napoli, ale to trafienie nie zostało uznane. Napastnik z Mediolanu był na spalonym. Inter zdobył Superpuchar Włoch po raz ósmy w historii, a trener Simone Inzaghi wygrał go piąty raz w karierze. Czy w nowym sezonie będzie pracował z Piotrem Zielińskim?

