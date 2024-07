Piotr Zieliński piłkarzem Interu Mediolan! Klub przekazał oficjalne informacje, wieloletni kontrakt!

Oficjalnie: Piotr Zieliński w Interze Mediolan!

Saga transferowa z udziałem Piotra Zielińskiego ostatecznie dobiegła końca. O jego możliwym odejściu mówiło się już latem 2023 roku, gdy do końca kontraktu pozostawał mu już tylko rok. Sam pomocnik chciał zostać w Neapolu i tak się stało, jednak nie było już mowy o tym, by umowę wygasającą w 2024 roku przedłużyć, ze względu na słabe warunki przedstawiane mu przez klub, w którym spędził tak wiele lat.

W minionym sezonie co rusz pojawiały się różne informacje na temat tego, gdzie Piotr Zieliński może się udać jako wolny zawodnik. Ostatecznie postanowił pozostać we Włoszech i wcale nie zanotował spadku jakościowego, jeśli chodzi o zespół, ponieważ przeniósł się do Interu Mediolan, który na przestrzeni kilku ostatnich lat radził sobie w Serie A oraz w Lidze Mistrzów zdecydowanie lepiej niż Napoli, które jednak zdążyło jeszcze podnieść w sezonie 2022/2023 mistrzostwo Włoch, do którego wspomniany Zieliński mocno się przyczynił.

Teraz już oficjalnie Inter Mediolan przedstawił Piotra Zielińskiego jako swojego zawodnika. Warto podkreślić, że jest on pierwszym polskim zawodnikiem w historii Interu Mediolan. Klub przekazał też, że kontrakt Polaka wygasa dopiero w 2028 roku! 4-letni kontrakt dla 30-letniego zawodnika to z pewnością duża doza zaufania ze strony klubu.