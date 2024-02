Prezes klubu Piotra Zielińskiego nie patyczkuje się z trenerami. Tak zwolnił Rudiego Garcię. „Powiedziałem mu żeby „spier***ał”

Ubiegły sezon był historyczny dla Napoli, bo po 33 latach przerwy „Azzuri” zdobyli mistrzostwo Włoch. Po sezonie odszedł twórca sukcesu,trener Luciano Spaletti, którego zastąpił Rudi Garcia. Francuz na swoim stanowisku wytrwał tylko 4 miesiące. O kulisach współpracy z francuskim trenerem opowiedział De Laurentiis.

- Podczas prezentacji w klubie powiedział mi, że nie oglądał meczów Napoli. Nie uwierzyłem mu – cytuje szefa Napoli portal "Tuttomercatoweb". - Ale później zdałem sobie sprawę, że nie korzysta z nowych zawodników i chce podążać wyłącznie swoją drogą. Dałem mu kilka szans, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że De Laurentiis znowu robi wszystko tak, jak chce. Dlaczego więc go ostatecznie zwolniłem? Przed meczem ligowym z Empoli porozmawiałem z nim i przekazałem, że moim zdaniem popełnia pewne błędy. On odrzekł, żebym pozwolił mu zająć się drużyną, a ja, żebym zajął się swoimi sprawami. Po czymś takim możesz komuś powiedzieć, aby spier***ał albo się zamknąć – mówi De Laurentis.

Na reakcję wybuchowego prezesa nie trzeba było długo czekać, bo tylko do przerwy meczu z Empoli. - Zszedłem do szatni i zapytałem go, co on ku*wa najlepszego robi. Zapytałem, czy naprawdę chce wylecieć. I to właśnie się stało. Jak tylko mecz z Empoli się skończył, powiedziałem mu, żeby spier***ał – dokończył De Laurentis. Mecz z Empoli był ostatnim dla Garcii. W listopadzie ubiegłego roku zastąpił go Walter Mazzarii, ale jemu też nie najlepiej wiedzie się w roli szkoleniowca Neapolitańczyków. Po 22. kolejkach drużyna zajmuje 7 miejsce w tabeli Serie A.

Cezary Kulesza zapytany o wódkę w PZPN. Mówił o alkomacie