Przełomowe wieści w sprawie Arkadiusza Milika! Klamka zapadła, to już postanowione

Kiedy Arkadiusz Milik był na wylocie z Napoli, wiele mówiło się o jego ewentualnym przejściu do Juventusu. Wtedy jednak transfer nie doszedł do skutku i polski napastnik przeniósł się do Marsylii. Jego przygoda na południu Francji była jednak dość burzliwa i ostatecznie Milik wrócił do Włoch w sierpniu ubiegłego roku po tym, jak Juventus postanowił go wypożyczyć na jeden sezon. Kolejne bramki Polaka sprawiły, że wielu fanów zaczęło coraz częściej zastanawiać się, czy "Stara Dama" wykupi Milika z "OM" i jak się okazuje, taki właśnie jest plan.

Juventus zdecydował w sprawie Arkadiusza Milika! "Stara Dama" wykupi polskiego napastnika

Jak donosi portal "Calciomercato", włoski klub podjął już decyzję, aby skorzystać z klauzuli wykupu Arkadiusza Milika z Olympique Marsylii, która dołączona jest do umowy Polaka. na oficjalne informacje w tej sprawie trzeba co prawda jeszcze trochę poczekać, jednak obecna sytuacja Juventusu jest daleka od idealnej i pozyskanie polskiego napastnika na stałe może być świetnym ruchem dla "Starej Damy".

Przełomowe wieści w sprawie Arkadiusza Milika! Klamka zapadła, ta decyzja jest nieodwracalna

Wiele wskazuje bowiem na to, że zaledwie po ponad roku spędzonym w stolicy Piemontu, z Juventusu odejdzie niebawem Dusan Vlahović, co bardzo osłabi ofensywę włoskiej ekipy. Arkadiusz Milik to wciąż gwarancja kilku bramek w sezonie. W barwach Juventusu Polak strzelił 8 bramek i zanotował asystę w 25. meczach i liczby te z pewnością byłyby większe, gdyby nie kontuzja napastnika Biało-czerwonych.