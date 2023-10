To już koniec Szczęsnego w Juventusie? Włosi bez ogródek o Polaku, może odejść z klubu!

Wszystko wskazuje na to, że we Włoszech rozpoczyna się wielka afera bukmacherska. Były paparazzo Fabrizio Corona ujawnił najpierw, że w nielegalne obstawianie meczów miał być zamieszany zawodnik Juventusu, Nicolo Fagioli. Wobec piłkarza dzielącego szatnię z Wojciechem Szczęsnym i Arkadiuszem Milikiem prowadzone ma być już prokuratorskie śledztwo, jednak jak się okazuje, to dopiero wierzchołek góry lodowej. Kolejne informacje donoszą, że w procederze mieli brać udział również Nicolo Zaniolo oraz Sandro Tonali.

Policja przesłuchała reprezentantów kraju. Po rozmowie musieli opuścić zgrupowanie kadry

Zaniolo, grający od niedawna dla angielskiej Aston Villi miał jeszcze za czasów występów w Romie obstawiać mecz Pucharu Włoch w czasie, kiedy siedział na ławce rezerwowanych. Występujący dla Newcastle Sandro Tonali miał z kolei podczas gry dla Milanu miał obstawiać także mecze swojej drużyny jednak te, w których nie grał.

Reprezentanci kraju przesłuchiwani przez policję! Musieli opuścić zgrupowanie, wybuchła olbrzymia afera

Ujawnione informacje sprawiły, że podczas zgrupowania reprezentacji Włoch, jak donosi Fabrizio Romano, zawodnicy mieli zostać przesłuchani przez policję. Reprezentanci Italii po rozmowie z rozmowie ze służbami mieli także opuścić zgrupowanie.

🚨 BREAKING: Nicolò Zaniolo and Sandro Tonali have been questioned by authorities.This happens after being accused about possible involvement in illegal betting.Aston Villa and Newcaste players have both left Italy training camp after speaking to the police. pic.twitter.com/P2JJYPEUKL— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 12, 2023

Według Fabrizio Corony, który ujawnił aferę bukmacherską we Włoszech, między innymi Tonali obstawiał także mecze swojej drużyny, ale nie te, w których grał. Według Corony nie chodzi o sprzedawanie meczów, a o totalne uzależnienie od hazardu - jak w przypadku Fagiolego i Zaniolo.— Marcin Długosz (@DlugoszMarcin) October 12, 2023