Reprezentant Polski zmienia klub! Bartosz Bereszyński piłkarzem Napoli, wielki krok

Znakomite wieści na początku 2023 roku! Po kilku tygodniach plotek i domysłów okazało się, że to stuprocentowa prawda! Bartosz Bereszyński przenosi się do drużyny Napoli. Na razie jednak nie jest zawodnikiem klubu z Neapolu na stałe. Jak poinformowała jego agencja menedżerska, po sześciu latach gry w Sampdorii Genua został wypożyczony do klubu Piotra Zielińskiego.

Bartosz Bereszyński w Napoli. Został wypożyczony

Bartosz Bereszyński może zostać wykupiony przez Napoli. Taka klauzula pojawiła się w jego kontrakcie. "Bereś" ma szansę na zdobycie tytułu mistrza Włoch i walkę w Champions League.

- Bartosz Bereszyński piłkarzem SSC Napoli! Po sześciu latach w Genui kapitan U.C. Sampdoria przechodzi do lidera tabeli Lega Serie A, walczącego o historyczne mistrzostwo Włoch, Ligę Mistrzów i krajowy puchar! Obrońca reprezentacji Polski do nowego zespołu trafia na zasadzie wypożyczenia. W jego umowie znalazła się też opcja wykupu. To nasz wielki dzień, Bartosz Bereszyński! - poinformowała reprezentująca piłkarza Fabryka Futbolu.