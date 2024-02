Tak mieszka Arkadiusz Milik. Szejkowie z Arabii mogą patrzeć z zazdrością na dom piłkarza. Luksus aż kręci się w głowie

Dom Arkadiusz Milika wywołuje zawroty głowy. Polski piłkarz mieszka w luksusie

Od kiedy Arkadiusz Milik wyjechał z Polski i zaczął grać w zagranicznych klubach, sytuacja materialna polskiego piłkarza znacznie się poprawiła. Występy m.in. w Ajaxie Amsterdam, Napoli, Marsylii i Juventusie sprawiły, że ten nie mógł narzekać na brak chętnych do zatrudnienia go ekip, co szło w parze z jego rosnącymi zarobkami oraz pięknymi posiadłościami, w których miał okazję mieszkać, jak chociażby ta we Francji. Okazuje się, że w Turynie Arkadiusz Milik również nie może narzekać na mieszkanie, w którym żyje razem ze swoją obecną partnerką, Agatą Sieramską.

Arkadiusz Milik i Agata Sieramska żyją w luksusach. Tak mieszka polski piłkarz i jego ukochana

Zarówno polski napastnik, jak i wybranka jego serca często publikują w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia, a część z nich wykonana jest w domu, który zamieszkuje Arkadiusz Milik. Dzięki temu fani zarówno influencerki, jak i reprezentanta Polski mogą dowiedzieć się, jak wygląda codzienność ich idoli oraz w jakich warunkach przychodzi im żyć. A okazuje się, że wiele osób mogłoby oddać wiele, aby zamieszkać w tak luksusowej posiadłości, jak Milik i Sieramska. Zobaczcie sami, jak wygląda mieszkanie polskiego piłkarza, klikając w galerię zdjęć powyżej!