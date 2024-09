Tak pożegnają Wojciecha Szczęsnego. Włosi ujawniają, pojawi się na boisku podczas wielkiego hitu

Wojciech Szczęsny ma za sobą bogatą karierę, ale wielu piłkarskich ekspertów nie ma wątpliwości, że gdyby Polak tylko chciał, to mógłby grać na najwyższym poziomie przez następne kilka dobrych lat. Szczęsny postanowił jednak odejść na własnych warunkach i zakończył karierę, by skupić się na innych aspektach życia. Niewykluczone, że chce teraz bardziej poświęcić się rodzinie – pieniędzy mu na pewno nie brakuje, a przecież w domu ma teraz dwie pociechy zamiast jednej, ponieważ całkiem niedawno Marina Łuczenko-Szczęsna urodziła córeczkę. Decyzja Szczęsnego zdaje się być ostateczna, dlatego też rozpoczęto planowanie jego oficjalnego pożegnania. W reprezentacji Polski z pewnością wyjdzie jeszcze na murawę w bramkarskiej bluzie i rękawicach, ale w Juventusie nie jest to takie oczywiste. Choć mógłby on wystąpić w meczu towarzyskim, to wszystko wskazuje na to, że zostanie pożegnany w nieco inny sposób.

Wojciech Szczęsny ma zostać pożegnany podczas wielkiego hitu!

Jak podaje portal Bianconeranews.it, Juventus przygotował pożegnanie już na najbliższą kolejkę ligową Serie A. Wówczas „Stara Dama” zmierzy się z jednym z największych ligowych rywali, SSC Napoli. Polak nie może oczywiście wystąpić nawet przez chwilę w tym spotkaniu, ale pojawi się na murawie. – Szczęsny podczas sobotniego szlagieru Juventus FC - SSC Napoli wykona rundę honorową wokół stadionu, aby otrzymać brawa od fanów – czytamy na stronie. Wielki hit włoskiej ligi Juventus – SSC Napoli odbędzie się już w tę sobotę, 21 września, o godzinie 18:00.