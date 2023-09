i Autor: Cyfra Sport Wojciech Szczęsny

nie mają wyjścia

Te wieści o Szczęsnym gruchnęły tuż przed meczem Polska - Wyspy Owcze! Nie mają innego wyjścia, to jedyne rozwiązanie

Waldemar Kowalski 12:19 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W głowie zarówno Wojciecha Szczęsnego, jak i innych reprezentantów Polski w tej chwili są przede wszystkim meczem z Wyspami Owczymi oraz Albanią w eliminacjach do nadchodzącego Euro. Włoskie media skupiają się jednak również na tym, co dzieje się w klubach Serie A, a co za tym idzie również w Juventusie. "La Gazzetta dello Sport" donosi bowiem, że "Stara Dama" chce za wszelką cenę zatrzymać u siebie Polaka, jednak aby tak się stało, ten będzie musiał iść na pewne ustępstwa.