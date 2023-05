To już koniec Szczęsnego w Juventusie? Znany dziennikarz nie ma wątpliwości, wskazuje na jeden, duży problem

Zamieszanie w klubie Milika i Szczęsnego. Mogą się zacząć żegnać, może dojsć do wielkiej zmiany

To już koniec Wojciecha Szczęsnego w Juventusie Turyn? Polak kończy swój kontrakt z przedstawicielami włoskiej Serie A w kolejnym roku i jak na razie nie wiadomo, czy nie zmieni on swoich barw klubowych, szczególnie, że klub z Turynu zmaga się z problemami finansowymi i brakiem europejskich pucharów w sezonie 2023/2024, który będzie bez wątpienia dużym obciążeniem dla kasy klubowej. Zdaniem komentatora Ligi Mistrzów i dziennikarza Polsatu, Marcina Lupy, klub ze stolicy Piemontu może po prostu nie stać na to, aby utrzymać Polaka w swoim składzie. Padły jasne słowa.

To już koniec Wojciecha Szczęsnego w Juventusie? Komentarz eksperta nie pozostawia wątpliwości

Jak powiedział Lupa, brak pieniędzy za europejskie puchary może być dla Juventusu dotkliwy do tego stopnia, że nie będą mieli jak zaoferować Szczęsnemu nowej umowy. Według niego, to może być koniec Szczęsnego w klubie.

- Według mnie tak, bo Juventusu nie będzie na niego stać. To jest sytuacja zero-jedynkowa (...) Bez Ligi Mistrzów "Stara Dama" straci 40-50 mln euro. A mówimy tylko o pieniądzach od UEFA, a do tego dochodzą sprzedaż biletów, pamiątki, premie od sponsorów. - powiedział Lupa w rozmowie z "meczyki.pl".