Włosi informują o zdrowiu Arkadiusza Milika. Kiepskie informacje dla selekcjonera Probierza

Jeszcze kilka dni temu doniesienia na temat zdrowia polskiego napastnika były bardziej pozytywne. Milik miał wrócić do gry jeszcze w tym miesiącu. Przypomnijmy, napastnik leczy uraz, którego nabawił się w meczu towarzyskim z Ukrainą. Tuż przed Euro 2024. To dziennikarze "La Gazzetta dello Sport" byli zdania, że proces rekonwalescencji w przypadku Milika zakończy się szybciej. Eksperci Sky Sports uważają, że Polak jeszcze trochę odpocznie od futbolu. Do gry wrócić ma w połowie października.

To właśnie w połowie przyszłego miesiąca kadra Michała Probierza rozegra dwa spotkania Ligi Narodów: najpierw z Portugalią, następnie z Chorwacją. Selekcjoner Biało-Czerwonych musiał pominąć go przy ustalaniu kadry na pierwsze dwie kolejki Ligi Narodów, wiele wskazuje na to, że zrobi to znowu. Istnieje ryzyko, że Milika nie ma też w planach Thiago Motty. Nowy trener Juventusu, według włoskich mediów, woli stawiać na innych. Nawet gdy Milik wróci do zdrowia.

Juventus w świetnym stylu rozpoczął rozgrywki Ligi Mistrzów. We wtorkowy wieczór pokonał PSV Eindhoven 3:1. W Serie A "Stara Dama" zaliczyła dotychczas dwa remisy i dwie wygrane.

