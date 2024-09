i Autor: Cyfra Sport Piotr Zieliński

Serie A

Włoskie media skrytykowały debiut Piotra Zielińskiego w Interze. Wystarczyło jedno słowo

To był dosyć długo wyczekiwany debiut, ale w końcu doszedł do skutku. Piotr Zieliński zagrał pół godziny w meczu z Monzą, to był jego pierwszy oficjalny występ w barwach Interu. Zgodnie, lecz raczej surowo, występ reprezentanta Polski oceniły włoskie media.