Wojciech Szczęsny zakończy karierę? Nieprawdopodobne doniesienia włoskich mediów, mówią o tym otwarcie!

Wojciech Szczęsny może zakończyć karierę? Niebywałe doniesienia podały dzisiaj włoskie media, zaznaczając, że zawodnik reprezentacji Polski może zdecydować się na zawieszenie butów na kołku. Wszystko przez to, że piłkarz nie przeszedł do żadnego nowego klubu i wyłącznie trenuje indywidualnie. Zdaniem tamtejszych dziennnikarzy, niewykluczone że kontrakt Polaka zostanie rozwiązany, a on chwilę później zdecyduje się na to, aby nie grać już więcej w piłkę!

Wojciech Szczęsny zakończy karierę? Niebywałe doniesienia włoskich mediów

Sytuacja Szczęsnego nie jest obecnie dobra. Zawodnik miał oferty z Monzy i Arabii Saudyjskiej, które nie zostały jednak zaakceptowane przez Juvetus. Zawodnik trenuje sam i nie widać dla niego kierunku w którym mógłby podążyć. Dość zaskakującą informację podali włoscy dziennikarze, którzy spekulują, że piłkarz może odejść z klubu "Starej Damy", po czym skończyć karierę!

- Jeśli kontrakt z Juventusem zostanie rozwiązany, Polak podejmie decyzję o swojej przyszłości. Może być ona również ostateczna, a mianowicie oznaczać odwieszenie rękawic na kołek" - czytamy w artykule opublikowanym we wtorek rano w "Tuttosport".

Czy przewidywania dziennikarzy się sprawdzą? Ciężko to na razie rostrzygnąć, jednakże sam piłkarz mówi, że chciałby zakończyć karierę do mundialu w Stanach Zjednoczonych, a więc za dwa lata.