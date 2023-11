Wojciech Szczęsny zarabia prawdziwą fortunę! Aż nas zatkało, mało kto może się z nim mierzyć we Włoszech

Jose Mourinho rusza po reprezentanta Polski! Może dojśc do hitowego transferu, co za doniesienia!

Wojciech Szczęsny już teraz może pochwalić się wielką karierą. 33-letni bramkarz występował na przestrzeni lat w samych wielkich klubach – do Arsenalu trafił już jako junior i był jego zawodnikiem w zasadzie przez 11 lat, choć oczywiście nie grał tam aż tyle. Dwa lata spędził w drużynie młodzieżowej, w sezonie 2009/10 grał na wypożyczeniu w Brentford. Regularne występy w pierwszej drużynie Arsenalu zaczął notować w drugiej połowie sezonu 2010/11, ale po kilku latach, w 2015 roku, utracił swoją pozycję i udał się na dwuletnie wypożyczenie do AS Roma. Po dobrym okresie w stolicy Włoch Arsenal zdecydował się sprzedać Polaka do Juventusu i minęło już 6 lat od tego wydarzenia. Okazuje się, że Szczęsny jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy nie tylko w swoim klubie, ale i w całej lidze!

Szczęsny zarabia fortunę w Juventusie. Tylko jeden jest lepszy

Włochy zdecydowanie odstają od Francji, Niemiec, Hiszpanii i zdecydowanie od Anglii, jeśli chodzi o najwyższe płace w najlepszych klubach. Nie zmienia to jednak faktu, że Wojciech Szczęsny zarabia prawdziwe krocie, co ujawnił właśnie dziennik „Tuttosport”. Okazuje się bowiem, że Polak jest drugim najlepiej zarabiającym piłkarzem w całej Serie A!

Na czele zestawienia opublikowanego przez włoskich dziennikarzy znajduje się napastnik Juventusu, Dusan Vlahović, który zarabia 13 mln euro brutto rocznie. Wojciech Szczęsny, z kwotą 12 mln euro rocznie, plasuje się na drugim miejscu. To znamienne, że bramkarz wyprzedza wielu zawodników ofensywnych o wielkich nazwiskach, którzy występują we Włoszech. Za plecami Polaka plasują się m.in. Lautaro Martinez, Hakan Calhanolu (Inter Mediolan) oraz inny zawodnik Juventusu, Alex Sandro – cała trójka zarabia 11,1 mln euro. Na dalszych miejscach plasują się: Alessandro Bastoni (Inter Mediolan) - 10,1 mln euro; Bremer, Federico Chiesa (Juventus), Nicolo Barella (Inter Mediolan) - 9,26 mln euro; Adrien Rabiot (Juventus), Romelu Lukaku (AS Roma) - 8,97 mln euro.