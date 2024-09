Wydano oświadczenie w sprawie Zalewskiego! Ciąg dalszy zamieszania wokół zawodnika, uderzono w media!

Trener Romy szczery do bólu w sprawie Zalewskiego. Wyjawił całą prawdę na temat odsunięcia go od składu

Nicola Zalewski nie ma dobrego okresu. Pomocnik reprezentacji Polski został wykluczony ze składu Romy za to, że nie zdecydował się na transfer do Galatasaray. Sytuację w końcu podsumował obóz zawodnika, który wystosował swoje stanowisko do włoskiej agencji prasowej ANSA. W oświadczeniu powiedziano o kulisach nieudanego transferu do Turcji, a także uderzono w media, które miały przytaczać niesprawdzone informacje.

Nicola Zalewski wydał oświadczenie. Wytłumaczył swoją sytuację, uderzył w media

Jak napisali przedstawiciele piłkarza z GP Soccer, rozmowy Polaka z Galatasarayem byłu dość zaawansowane, a sam klub ze Stambułu bardzo pracował nad transferem, jednakże ostatecznie sam zawodnik podjął ostateczną decyzję, aby nie iść do SuperLig.

- Początkowo Zalewski wyraził otwartość wobec propozycji Galatasaray. Później zawodnik postanowił odrzucić ofertę tureckiej drużyny. I tę decyzję podtrzymał, mimo że w jego stronę słano pochlebstwa. Do dziś Zalewski wyraża wdzięczność za to, że klub okazał mu zainteresowanie i włożył sporo wysiłku, by go sprowadzić" - czytamy. Zaznaczyli też, że zawodnik ma prawo decydować o tym, czy dojdzie do transferu, czy nie. "To jego niekwestionowana swoboda - czytamy w oświadczeniu.

Obóz zawodnik uderzył także w dziennikarzy, którzy mieli przekazywać dość niesprawdzone informacje na temat zawodnika.

- Jeśli chodzi o sportowy los Nicoli Zalewskiego, w ostatnich dniach w gazetach i na stronach sportowych można było przeczytać fantazyjne rekonstrukcje, które nie są zgodne z prawdą (...) Zachęcamy tych, którzy zamierzają przekazywać informacje z pełną prawdą, aby zebrali wszystkie elementy historii przed jej opowiedzeniem, unikając bezużytecznych spekulacji na szkodę piłkarza - czytamy w oświadczeniu.