Klubowy kolega Polaka skazany!

Zawodnik Genoi skazany na lata więzienia! Miał dopuścić się obrzydliwej rzeczy, ale to nie koniec sprawy

Jacek Ogiński 18:30

Genoa to jeden z bardziej rozpoznawalnych klubów we Włoszech. Jeden z najstarszy klubów piłkarskich w tym kraju polskim fanom może kojarzyć się dzięki rodakom, którzy występowali tam w ostatnich latach i wciąż występują. Okazuje się jednak, że jeden z zawodników Genoi miał dopuścić się ohydnego przestępstwa, a sąd skazał go na kilka lat więzienia. Piłkarz jednak chce odwołać się od wyroku.