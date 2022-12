Czarne chmury nad klubem Arkadiusza Milika. Poważne sankcje, te słowa rozwiewają wszelkie wątpliwości

Dymisje sztabu dyrektorów

Cała sytuacja rozpoczęła się przed kilkoma dniami, kiedy do dymisji podał się cały sztab dyrektorów Juventusu, z Andreą Agnellim oraz Pavlem Nedvedem na czele. Początkowo nie były znane powody ich decyzji, ale z czasem na światło dzienne zaczęły wychodzić coraz to nowe fakty. Jak się okazało, wszystko miało miejsce w wyniku afery Pusvalenze. Obecnie w sprawie turyńskiego klubu prowadzone jest śledztwo, które ma ustalić kwestię licznych nieprawidłowości w sprawozdaniach, niejasności przy wypłatach dla piłkarzy oraz zawyżanie kwot transferowych. - Myślę, że jest to najcięższe śledztwo w historii Juventusu, sprawa jest nawet poważniejsza od Calciopoli z 2006 roku – powiedział w rozmowie z RAI Sport prawnik Mattia Grassini, nawiązując do afery, po której „Starą Damę” relegowano o jeden poziom rozgrywkowy.

Kolejna degradacja?

Grassini podkreślał także, że klub najprawdopodobniej nie wykpi się karą finansową ani nawet ujemnymi punktami. Możliwa jest ponowna degradacja. - Zarzuty nielegalnych działań nie mają precedensu. Na poziomie sportowym klub ryzykuje tu coś więcej niż grzywna i niewielka kara. Całość może prowadzić do surowej sankcji, przepisy stanowią, iż w przypadku wprowadzania zmian w dokumentacji, takich jak umowy indywidualne, można doświadczyć większych konsekwencji. Jeśli klub osiągnął sukcesy dzięki takim zabiegom, może zostać wykluczony z rozgrywek, zostać zdegradowany, jak również utracić tytuł mistrzowski – przyznał. Choć do finału całej sprawy wciąż daleko, wygląda ona bardzo poważnie. Jej finał powinniśmy jednak zobaczyć w ciągu kilku najbliższych miesięcy. - Wymiar sportowej sprawiedliwości działa znacznie szybciej niż w sprawach cywilnych. Sprawa zostanie osądzona natychmiast, wyniki poznamy jeszcze przed końcem sezonu 2022/2023 – zakończył Grassini.

