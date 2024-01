i Autor: Cyfra Sport Zbigniew Boniek

Szczere słowa

Zbigniew Boniek zabrał głos w bardzo ważnej kwestii! Były prezes PZPN nie ma co do tego złudzeń, znakomita decyzja

To już koniec Jose Mourinho w AS Roma. Portugalczyk został zwolniony w trybie natychmiastowym, a następca słynnego "The Special One" został błyskawicznie wskazany, mowa o Danielu De Rossi, czyli legendzie rzymskiego klubu. Głos w sprawie nowego szkoleniowca na ławce włoskiego klubu zabrał Zbigniew Boniek.