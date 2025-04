- On ma abonament na Borussię. Pewnie go tam nienawidzą, bo on im strzela te bramki. Oczywiście to klub, który go wychował w Niemczech, ale Robert odwdzięcza im się, mówię to w cudzysłowie, strzelając im 29 goli – podkreśla Tomaszewski i dodaje: - Moim zdaniem już przeszli do półfinału. Życzę Robertowi, żeby może nawet nie grał w rewanżu z Borussią, bo to już trzeba oszczędzać siły. Potrzebny mu jest odpoczynek – dodaje.