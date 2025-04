Co za rywalizacja!

Naprawdę to powiedział

Pomocnik Espanyolu Barcelona Álvaro Aguado znalazł się w centrum skandalu po tym, jak pracownica klubu ze stolicy Katalonii oskarżyła go o gwałt. Do zdarzenia miało dojść w toalecie dyskoteki Opium w Barcelonie, podczas imprezy zorganizowanej z okazji awansu drużyny do Primera División. Informację o charakterze oskarżenia jako pierwszy podał dziennik „El Periodico”, powołując się na źródła zaznajomione ze śledztwem.

Kobieta, która nadal pracuje w klubie, złożyła doniesienie na policji w styczniu, choć do zdarzenia miało dojść latem ubiegłego roku. Jak tłumaczy, zwlekała ze zgłoszeniem z obawy o utratę pracy i brak sił na walkę w sądzie. Ostatecznie zdecydowała się na ten krok, a policja po wstępnym dochodzeniu przekazała sprawę do sądu w Barcelonie. Sędzia wyznaczył termin przesłuchania Aguado w charakterze podejrzanego na 14 maja.

W aktach sprawy znajduje się rekonstrukcja wydarzeń sporządzona przez policję. Niestety, śledczy nie dysponują nagraniami z wnętrza dyskoteki, ponieważ są one regularnie usuwane i zostały skasowane, zanim kobieta złożyła doniesienie. Policja analizuje jednak nagrania z kamer zewnętrznych.

Nie ma żadnych dowodów

Jak pisze hiszpański dziennik, w noc zdarzenia klub nocny nie uruchomił protokołu dotyczącego napaści na tle seksualnym, ponieważ pracownicy nie zostali poinformowani o incydencie. Z uwagi na opóźnienie w zgłoszeniu, policja nie mogła zabezpieczyć żadnych śladów w toalecie, które mogłyby potwierdzić wersję kobiety.

Władze dyskoteki Opium twierdzą, że dowiedziały się o rzekomej napaści seksualnej dopiero, gdy policja pojawiła się w lokalu z poszkodowaną w celu przeprowadzenia wizji lokalnej. Policjanci przesłuchali pracowników ochrony i innych, którzy byli obecni w dyskotece feralnej nocy. Impreza, w której uczestniczyli piłkarze Espanyolu i pracownicy klubu, odbyła się w wydzielonej strefie.

Oskarżająca kobieta pracuje w klubie od około trzech lat. Aguado dołączył do Espanyolu we wrześniu 2023 roku po odejściu z Valladolid i ma ważny kontrakt do końca bieżącego sezonu.

Mimo toczącego się śledztwa, zawodnik normalnie uczestniczył w treningach i meczach. Po ujawnieniu informacji o oskarżeniu klub zaapelował o przestrzeganie zasady domniemania niewinności i podkreślił, że Aguado jest na razie jedynie podejrzanym, a nie oskarżonym. Klub oświadczył, że będzie czekał na rozwój sytuacji i decyzje wymiaru sprawiedliwości.