i Autor: AP Photo/Bernat Armangue Wojciech Szczęsny

Naprawdę to powiedział

Hiszpan nie miał litości dla Wojciecha Szczęsnego. Aż złapaliśmy się za głowę

Wojciech Szczęsny w styczniu na dobre wskoczył do bramki FC Barcelony. Ta z Polakiem w składzie jeszcze nie przegrała, a złota seria trwa już 20 meczów. Mimo to, nie wszyscy Hiszpanie doceniają umiejętności polskiego bramkarza. Jeden z hiszpańskich dziennikarzy od ręki wymienił sześć nazwisk, które ceni wyżej od Szczęsnego! Aż trudno w to uwierzyć.