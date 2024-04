Ciężko wywalczona bramka ratuje spotkanie AC Milan - AS Roma

Poprzednie mecze AC Milan - AS Roma

W ostatnich trzech meczach między AC Milanem a AS Romą suma goli wyniosła 9.0. Pierwszy mecz został rozegrany na stadionie Olimpico w Rzymie dnia 29 kwietnia 2023 roku, gdzie AS Roma zdobyła 1 gola, a AC Milan również zdobył 1 gola. Drugi mecz odbył się na tym samym stadionie w Rzymie dnia 1 września 2023 roku, gdzie AS Roma zdobyła 1 gola, a AC Milan zdobył 2 gole. Ostatni mecz miał miejsce na stadionie Giuseppe Meazza w Mediolanie dnia 14 stycznia 2024 roku, gdzie AC Milan zdobył 3 gole, a AS Roma zdobyła tylko 1 gola. Stosunek bramek w rozegranych meczach AC Milan: 6, AS Roma: 3

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa meczu AC Milanu z AS Romą była pełna emocji. Już w 16 minucie Pioli z drużyny AC Milan otrzymał żółtą kartkę za niesportowe zachowanie. Minutę później, Mancini z zespołu AS Romy strzelił gola, dając swojej drużynie prowadzenie. W 33 minucie Pulisic z drużyny AC Milan został ukarany żółtą kartką za nadmierną ostrość w grze. Kolejna żółta kartka została pokazana w 38 minucie - tym razem dla Cristante z drużyny AS Roma.

Po pierwszej połowie wynik meczu wynosił AC Milan: 0, AS Roma: 1. Druga połowa rozpoczęła się od zmiany w składzie gospodarzy - w 59 minucie Adli wszedł na boisko, zastępując Bennacera. Niestety, już cztery minuty później Adli otrzymał żółtą kartkę za nadmierną ostrość w grze. W 73 minucie Loftus-Cheek również został ukarany żółtą kartką. W 78 minucie doszło do podwójnej zmiany w składzie AC Milan - Chukwueze wszedł na boisko, zastępując Pulisica, a Okafor zmienił Leao.

Zmiany nastąpiły również w drużynie gości - w 80 i 89 minucie na boisko weszli odpowiednio Abraham i Aouar, zastępując Dybalę i Pellegriniego. W 89 minucie Bove zastąpił Paredesa, a w doliczonym czasie gry Llorente zmienił Lukaku. Spotkanie zakończyło się wynikiem AC Milan: 0, AS Roma: 1. Pomimo wielu prób i zmian w składzie, drużynie AC Milan nie udało się odrobić straty z pierwszej połowy.

Skład meczu z dnia 2024-04-11

AC Milan

S. Pioli - trener

Mike Maig (16) bramkarz

Davide Calabria (2) obrońca

Matteo Gabbia (46) obrońca

Malick Thiaw (28) obrońca

Theo Hernández (19) obrońca

Ismaël Bennacer (4) pomocnik

Tijjani Reijnders (14) pomocnik

Christian Pulišić (11) pomocnik

Ruben Loftus-Cheek (8) pomocnik

Rafael Leão (10) pomocnik

Olivier Giroud (9) napastnik

AS Roma

D. De Rossi - trener

Mile Svilar (99) bramkarz

Zeki Çelik (19) obrońca

Chris Smalling (6) obrońca

Gianluca Mancini (23) obrońca

Leonardo Spinazzola (37) obrońca

Bryan Cristante (4) pomocnik

Leandro Paredes (16) pomocnik

Lorenzo Pellegrini (7) pomocnik

Stephan El Shaarawy (92) napastnik

Romelu Lukaku (90) napastnik

Paulo Dybala (21) napastnik

Statystyki

AC Milan AS Roma Strzały na bramkę 5 3 Strzały poza światło bramki 9 5 Wszystkie strzały 25 10 Strzały zablokowane 11 2 Faule 14 8 Rzuty rożne 9 3 Spalone 0 0 Posiadanie piłki 53% 47% Żółte kartki 3 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 2 5 Suma podań 519 468 Dokładne podania 474 414 Procent dokładnych podań 91% 88% Gole oczekiwane 1.32 0.53

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów przed ich wspólnym meczem wyglądały w sposób następujący:

Zespół AC Milan rozegrał 4 mecze w ramach Ligi Europy. Wygrał 3 z nich, nie zremisował ani razu i przegrał 1. Łącznie zdobyli 12 goli. Zagrał 2 mecze na swoim boisku i strzelił tam 7 goli. Najwyższy wynik, jaki udało im się osiągnąć na własnym boisku, to 3-0. Na wyjazdach rozegrali również 2 mecze i zdobyli na nich 5 goli.

Najwyższy wynik, jaki udało im się osiągnąć na wyjazdach, to 1-3. Średnia ilość zdobywanych przez AC Milan goli na mecz wynosi 3.0. Zespół AS Roma rozegrał natomiast 10 meczy w ramach Ligi Europy. Wygrał ich 5, zremisował 3 i przegrał 2. Łącznie zdobyli oni 18 goli. Rozegrali pięć meczy na swoim boisku i strzelili tam aż 14 goli. Najwyższy wynik, jaki udało im się osiągnąć na własnym boisku, to było zwycięstwo z rezultatem 4-0.

Na wyjazdach rozegrali również pięć meczy i zdobyli na nich tylko cztery gole. Najwyższy wynik, jaki udało im się osiągnąć podczas wyjazdu to zwycięstwo 1-2. Średnia ilość zdobywanych przez AS Roma goli na mecz wynosi 1.8.

Oba zespoły z niecierpliwością czekają na mecz rewanżowy.

Liga Europy - Mecz rewanżowy:

Mecz AS Romy z AC Milanem odbędzie się 18 kwietnia 2024 roku o godzinie 21:00. Mecz zostanie rozegrany na stadionie Olimpico w Rzymie.