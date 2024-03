Dominacja Polonii Bytom nad Zagłębiem Lubin II - wynik 3:1

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Polonii Bytom z Zagłębiem Lubin II zakończyła się wynikiem 2:0 na korzyść gospodarzy. W 2 minucie meczu zawodnik o nazwisku Gajda strzelił gola dla Polonii Bytom, dając swojej drużynie prowadzenie. W 12 minucie doszło do samobójczego gola, który został wbity do bramki przez gracza o nazwisku Lepczynski, zwiększając przewagę Polonii Bytom. W 23 minucie drużyna Zagłębia Lubin II otrzymał żółtą kartkę, a w 35. , 39. oraz w doliczonym czasie gry (45+4 minuta) żółte kartki zostały pokazane zawodnikom Polonii Bytom.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Polonii Bytom z Zagłębiem Lubin II, który odbył się w Bytomiu, gospodarze zdołali utrzymać swoją przewagę. Wynik pierwszej połowy, gdzie Polonia Bytom prowadziła 2:0 nad Zagłębiem Lubin II, uległ zmianie na końcowy wynik 3:1 dla Polonii.

W 60 minucie zawodnik drużyny Zagłębie Lubin II otrzymał żółtą kartkę za faul. Kilka chwil później, w 61 minucie, to samo spotkało gracza Polonii Bytom. W 84 minucie piłkarz Polonii Bytom strzelił gola, podnosząc tym samym prowadzenie swojej drużyny. Jednak już w następnej minucie (85. ) zawodnik Zagłębia Lubin II odpowiedział strzałem na bramkę rywali i zdobył honorową bramkę dla swojego zespołu. W ostatnich minutach meczu emocje nie opadły - w 87 minucie zawodnik drużyny Zagłębie Lubin II został ukarany żółtą kartką.

Podsumowując cały mecz, Polonia Bytom zwyciężyła z wynikiem 3:1 nad Zagłębiem Lubin II.

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując, przed meczem drużyna Zagłębia Lubin II zajmowała 8. miejsce w tabeli, a Polonia Bytom 13. miejsce. Zagłębie Lubin II do tej pory wygrało 8 meczy, zremisowało 5 i przegrało 8, co daje im sumę punktów równą 29. Polonia Bytom natomiast wygrała 6 meczy, zremisowała 7 i przegrała 8, co daje im sumę punktów równą 25. W meczu pomiędzy tymi drużynami zwyciężyła Polonia Bytom i zdobyła w ten sposób dodatkowe 3 punkty. Aktualnie Polonia Bytom ma więc na koncie 28 punktów, a Zagłębie Lubin II - 29 punktów.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Polonią Bytom a Zagłębiem Lubin II, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Polonii Bytom z GKS-em Jastrzębie odbędzie się 8 marca 2024 roku o godzinie 18:00 na stadionie Polonii w Bytom. Natomiast Olimpia Elbląg zmierzy się z Zagłębiem Lubin II 10 marca 2024 roku o godzinie 14:00 na stadionie Miejskim w Elblągu.