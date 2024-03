Dominacja Sokoła Kleczew, Pogoń Szczecin II przegrywa 1:4

Nahuel kluczem do zwycięstwa Śląska nad Widzewem

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie wczorajszego meczu Pogoni Szczecin II z Sokołem Kleczew, który odbył się w Szczecinie, gospodarze nie zdołali zdobyć żadnej bramki. Natomiast drużyna Sokoła Kleczew była bardzo skuteczna i strzelił aż trzy gole. W 10 minucie to gracz o nazwisku Wziech wpisał się na listę strzelców, otwierając wynik spotkania na korzyść Sokoła Kleczew. Kolejną bramkę dla gości zdobył Kita w 19 minucie. Na koniec pierwszej połowy, w doliczonym czasie gry (45 +1 minuta), Wajman dołożył trzeciego gola dla swojej drużyny.

Pogoń Szczecin II musi teraz podjąć wysiłek, aby odrobić straty i zmienić wynik meczu na swoją korzyść.

W drugiej połowie wczorajszego meczu Pogoni Szczecin II z Sokołem Kleczew, który odbył się w Szczecinie, doszło do kilku istotnych wydarzeń. Po pierwszej połowie, w której Sokół Kleczew zdobył trzy gole, wynik został zmieniony na końcowe 1:4 na korzyść gości. W 63 minucie toczyła się zacięta walka na boisku, kiedy to gracz o nazwisku Grobelny strzelił gola dla drużyny Sokoła Kleczew. To było ważne trafienie, które podniosło morale gości. Jednak Pogoń Szczecin II nie zamierzała się poddawać i w 86 minucie udało im się zdobyć honorowego gola.

Tym razem to gracz o nazwisku Kaczorek wpisał się na listę strzelców dla swojej drużyny. Mecz zakończył się wynikiem 1:4 na korzyść Sokoła Kleczew. Pomimo starań Pogoni Szczecin II, goście okazali się lepsi i pewnie wygrali ten pojedynek.

Pomeczowe podsumowanie

W meczu pomiędzy Pogonią Szczecin II a Sokołem Kleczew zwyciężyła drużyna Sokoła Kleczew, zdobywając 3 punkty. Obecnie Pogoń Szczecin II zajmuje 8 miejsce w tabeli, wygrywając 9 meczy, remisując 2 mecze i przegrywając 8 meczy. Ich aktualna suma punktów wynosi 29. Natomiast Sokół Kleczew zajmuje 13 miejsce w tabeli, wygrywając 7 meczy, remisując 4 mecze i przegrywając 8 meczy. Ich aktualna suma punktów wynosi 25.

III Liga - Grupa 2 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Pogonią Szczecin II a Sokołem Kleczew, kolejne spotkania obydwóch drużyn zostały ustalone. Mecz KP Starogard z Pogonią Szczecin II odbędzie się 9 marca 2024 roku o godzinie 14:00 na stadionie Miejskim Im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim. Natomiast mecz Sokoła Kleczew z Gedanią Gdańsk również odbędzie się 9 marca 2024 roku o godzinie 14:00 na stadionie Miejskim w Kleczewie.