Dominacja Sturmu Graz nad Slovanem Bratysława - wynik 4:1

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Sturmu Graz z Slovanem Bratysława zakończyła się wynikiem 2:1 na korzyść Sturmu Graz. W 4 minucie Biereth zdobył gola dla gospodarzy, jednak w 8 minucie Rodrigues wyrównał dla drużyny Slovana Bratysława. W 27 minucie Gorenc Stankovic ponownie wpisał się na listę strzelców, dając prowadzenie Sturmowi Graz. Na koniec pierwszej połowy, w 44 minucie Zmrhal otrzymał żółtą kartkę za faul w barwach Slovana Bratysława.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Sturmem Graz a Slovanem Bratysława, który odbył się w Grazu, gospodarze zdołali jeszcze bardziej powiększyć swoją przewagę. Po pierwszej połowie, w której Sturm Graz prowadził 2:1, drużyna ta zdobył kolejne dwa gole, ustalając tym samym wynik na 4:1.

W 59 minucie doszło do zmiany w drużynie Sturmu Graz - Sarkaria został zastąpiony przez Bovinga. Kilka minut później, bo już w 64 minucie, Kiteishvili strzelił gola dla gospodarzy. W odpowiedzi na to Slovan Bratysława dokonała zmiany - Weiss wszedł na boisko zastępując Barseghyana. W 71 minucie trener Sturmu Graz postanowił dokonać kolejnej zmiany - Wlodarczyk wszedł na boisko zastępując Bieretha. Niestety dla obu drużyn, w 77 minucie zarówno Gazibegovic z Sturmu Graz jak i Rodrigues ze Slovana Bratysława otrzymali żółte kartki za niesportowe zachowanie.

Jednak to nie koniec emocji - już w 78 minucie Weiss otrzymał czerwoną kartkę za tripping. W odpowiedzi na to trener Slovana Bratysława dokonał zmiany - Tolic wszedł na boisko zastępując Streleca. W 83 minucie trener Sturmu Graz również dokonał dwóch zmian - Hierlander wszedł na boisko zastępując Kiteishviliego, a Johnston zastąpił Gazibegovica. W 84 minucie kolejna zmiana w drużynie Sturmu Graz - Camara wszedł na boisko zastępując Prassa. Na koniec, w doliczonym czasie gry, czyli w 90+1 minucie, to właśnie Camara strzelił czwarty gol dla Sturmu Graz.

Podsumowując, mecz pomiędzy Sturmem Graz a Slovanem Bratysława zakończył się wynikiem: Sturm Graz: 4, Slovan Bratysława: 1.

Skład meczu z dnia 2024-02-15

Sturm Graz

C. Ilzer - trener

Vítězslav Jaroš (16) bramkarz

Jusuf Gazibegović (22) obrońca

David Affengruber (42) obrońca

Gregory Wüthrich (5) obrońca

Dimitri Lavalėe (24) obrońca

Tomi Horvat (19) pomocnik

Jon Gorenc Stanković (4) pomocnik

Alexander Prass (8) pomocnik

Manprit Sarkaria (11) napastnik

Mika Biereth (18) napastnik

Otar Kiteishvili (10) napastnik

Slovan Bratysława

V. Weiss - trener

Martin Trnovský (31) bramkarz

Lukáš Pauschek (25) obrońca

Guram Kashia (4) obrońca

Ke Bajrić (12) obrońca

Jaromír Zmrhal (8) obrońca

Jaba Kankava (20) pomocnik

Kyriakos Savvidis (88) pomocnik

Juraj Kucka (33) pomocnik

Tigran Barseghyan (11) napastnik

Gerson Rodrigues (10) napastnik

David Strelec (13) napastnik

Statystyki

Sturm Graz Slovan Bratysława Strzały na bramkę 8 2 Strzały poza światło bramki 9 4 Wszystkie strzały 24 7 Strzały zablokowane 7 1 Faule 16 13 Rzuty rożne 8 2 Spalone 0 3 Posiadanie piłki 56% 44% Żółte kartki 1 2 Czerwone kartki 0 1 Interwencja bramkarza 1 4 Suma podań 425 355 Dokładne podania 335 257 Procent dokładnych podań 79% 72% Gole oczekiwane 2.61 1.10

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów przed ich wspólnym meczem wyglądały w sposób następujący:

Zespół Sturm Graz zadebiutował w Lidze Konferencji Europy w meczu przeciwko Slovanowi Bratysława. Slovan Bratysława rozegrał łącznie 6 meczów w tej lidze, wygrywając 3 razy, remisując raz i przegrywając 2 razy. Zdobyli oni ogółem 8 goli, z czego 4 strzelili na własnym boisku i 4 na wyjazdach. Najwyższy wynik jaki osiągnęli na własnym boisku to 2-1, a na wyjazdach to 1-2. Średnia ilość goli zdobywanych przez Slovan Bratysława wynosi 1.3 na mecz.

Oba zespoły z niecierpliwością czekają na mecz rewanżowy

Liga Konferencji Europy - Mecz rewanżowy:

Mecz pomiędzy Slovanem Bratysława a Sturmem Graz odbędzie się 22 lutego 2024 roku o godzinie 21:00. Miejsce rozegrania tego meczu to stadion Tehelné Pole w Bratysławie.