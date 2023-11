Dominujące zwycięstwo Chrobrego Głogów nad Podbeskidziem Bielsko-Biała

Poprzednie mecze Chrobry Głogów - Podbeskidzie Bielsko-Biała

W ostatnich trzech meczach między Chrobrym Głogów a Podbeskidziem Bielsko-Biała zanotowano przewagę drużyny z Bielska-Białej. Pierwsze z tych spotkań odbyło się na stadionie GOS w Głogowie 8 maja 2022 roku, gdzie Podbeskidzie zwyciężyło wynikiem 3:1. Kolejne starcie miało miejsce na tym samym stadionie 14 sierpnia 2022 roku i zakończyło się minimalnym zwycięstwem Podbeskidzia 1:0. Ostatni mecz odbył się na stadionie miejskim w Bielsku-Białej 10 marca 2023 roku, gdzie gospodarze dominowali, wygrywając aż 6:0. Stosunek bramek w rozegranych meczach - Chrobry Głogów: 1, Podbeskidzie Bielsko-Biała: 10

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Chrobrego Głogów z Podbeskidziem Bielsko-Biała zakończyła się wynikiem 1:0 dla Chrobrego Głogów. W piątej minucie meczu bramkę zdobył Zarowny po asyście Muchy. W osiemnastej minucie zawodnik Banaszewski z drużyny Podbeskidzie Bielsko-Biała otrzymał żółtą kartkę, a w dwudziestej minucie Mikołajewski również został ukarany żółtą kartką.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Chrobrego Głogów z Podbeskidziem Bielsko-Biała, który odbył się w Głogowie, gospodarze pokazali swoją dominację na boisku. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0 dla Chrobrego Głogów. W 46. minucie doszło do zmiany w drużynie Podbeskidzia Bielsko-Biała - gracz Merebashvili wszedł na boisko, zastępując Kadricia.

W 52. minucie Chrobry Głogów zdobył bramkę dzięki Lebedyńskiemu, który wykorzystał asystę Muchy. Trzy minuty później Hanc z drużyny Chrobry Głogów otrzymał żółtą kartkę. W 63. minucie nastąpiła kolejna zmiana w drużynie Podbeskidzia Bielsko-Biała - Misztal wszedł na boisko, zastępując Kolenca. W 68. minucie trener Chrobrego Głogów dokonał dwóch zmian - Biel wszedł na boisko, zastępując Ozimka, a Tupaj zastąpił Hanca. W 72. minucie Machaj wszedł na boisko, zastępując Bartlewicza w drużynie Chrobrego Głogów.

W 74. minucie kolejna bramka dla Chrobrego Głogów - tym razem zdobył ją Biel po asyście Machaja. W 76. minucie trener Chrobrego Głogów dokonał trzech zmian - Bogusz wszedł na boisko, zastępując Lebedyńskiego, Wolsztyński zastąpił Muchę, a Ziółkowski wszedł na boisko w drużynie Podbeskidzia Bielsko-Biała, zastępując Tomasika. W doliczonym czasie gry (90+4 min) Bougaidis z drużyny Chrobry Głogów otrzymał żółtą kartkę. Cały mecz zakończył się wynikiem: Chrobry Głogów 3:0 Podbeskidzie Bielsko-Biała.

Pomeczowe podsumowanie

Po meczu Chrobry Głogów zajmuje 14. miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna wygrała 4 mecze, zremisowała 3 mecze, a przegrała 8 meczów. Suma ich punktów do tej pory wynosiła 15. Natomiast Podbeskidzie Bielsko-Biała zajmuje 17. miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna wygrała 2 mecze, zremisowała 7 meczów, a przegrała 6 meczów. Suma ich punktów do tej pory wynosiła 13. Aktualna punktacja przedstawia się następująco: Chrobry Głogów ma teraz na swoim koncie 18 punktów.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Chrobrym Głogów a Podbeskidziem Bielsko-Biała, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Chrobry Głogów zagra 9 grudnia 2023 roku o godzinie 17:30 na wyjeździe z Lechią Gdańsk. Natomiast Podbeskidzie Bielsko-Biała zmierzy się z Motorem Lublin 3 grudnia 2023 roku o godzinie 15:00 na stadionie miejskim w Bielsku-Białej.