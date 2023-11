Dramatyczne zwycięstwo Świdniczanki nad zepołem Sokół Sieniawa

Przebieg spotkania

Mimo wielu prób, pierwsza połowa dzisiejszego meczu pomiędzy Sokołem Sieniawa a Świdniczanką Świdnik w Sieniawie zakończyła się bez ustalenia zwycięzcy, a na tablicy wyników widniał remis 0:0.

W drugiej połowie niedzielnego meczu pomiędzy Sokołem Sieniawa a Świdniczanką Świdnik, który odbył się w Sieniawie, drużyny kontynuowały zaciętą walkę o zwycięstwo. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 0:0, co dowodziło wyrównanej rywalizacji obu zespołów. W 49 minucie to jednak Świdniczanka Świdnik zdobyła bramkę, której autorem był zawodnik o nazwisku Paluch. To trafienie dało gościom przewagę i podniosło morale ich drużyny. Sokół Sieniawa starał się odrobić straty i zdobyć wyrównującego gola, jednak nie potrafił pokonać dobrze dysponowanej obrony przeciwnika.

Mimo starań obu drużyn, wynik do końca meczu nie uległ zmianie. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem: Sokół Sieniawa : 0, Świdniczanka Świdnik : 1.

Pomeczowe podsumowanie

Po meczu pomiędzy Sokół Sieniawa a Świdniczanką Świdnik, wynik zakończył się rezultatem 0:1 na korzyść drużyny Świdniczanki Świdnik. Po tym spotkaniu, Świdniczanka zajmuje 11. miejsce w tabeli. Dotychczas wygrali oni 7 meczów, zremisowali 2 razy i przegrali 7 spotkań, co daje im aktualnie 23 punkty. Natomiast Sokół Sieniawa plasuje się na 15. pozycji w tabeli. Do tej pory wygrali oni 4 mecze, zremisowali 2 razy i przegrali aż 11 spotkań, co daje im aktualnie 14 punktów. W tym meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie.

III Liga - Grupa 4 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Sokołem Sieniawa a Świdniczanką Świdnik, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz KS-u Wiązownica z Sokołem Sieniawa odbędzie się 18 listopada 2023 roku o godzinie 18:00 na stadionie Gminnym w Wiązownicy. Natomiast mecz Świdniczanki Świdnik z Siarką Tarnobrzeg odbędzie się tego samego dnia, ale o godzinie 13:00 na stadionie KS Świdniczanka w Świdniku.