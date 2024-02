Dramatyczny remis Deportivo Alaves z Villarrealem w 24. kolejce La Liga

Kapralik dwukrotnie trafia do bramki - pogrom na boisku, Górnik Zabrze wygrywa 3:1 z Piastem Gliwice

Poprzednie mecze Deportivo Alaves - Villarreal

W ostatnich trzech meczach między Deportivo Alaves a Villarrealem zanotowano różne wyniki. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie La Cerámica w Villarrealu 21 grudnia 2021 roku, gdzie gospodarze zwyciężyli rezultatem 5:2. W drugim meczu, który miał miejsce na stadionie Mendizorroza w Vitoria-Gasteiz 30 kwietnia 2022 roku, Deportivo Alaves odniosło zwycięstwo wynikiem 2:1. Ostatnie starcie miało miejsce na stadionie La Cerámica w Villarrealu 22 października 2023 roku i zakończyło się remisem 1:1. Stosunek bramek w rozegranych meczach Deportivo Alaves: 5, Villarreal: 7

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Deportivo Alaves z Villarrealem zakończyła się wynikiem 1:1. W 15 minucie doszło do zmiany w drużynie Deportivo Alaves, gdzie gracz Duarte wszedł na boisko, zastępując Marina. W 25 minucie Omorodion strzelił gola dla Deportivo Alaves, dając swojej drużynie prowadzenie. Jednak w 42 minucie Cuenca z Villarrealu odpowiedział strzałem na bramkę i wyrównał wynik. Przed przerwą, w 44 minucie Cuenca otrzymał żółtą kartkę za tripping.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Deportivo Alaves z Villarrealem, który odbył się w Vitoria-Gasteiz, obie drużyny utrzymały wynik 1:1, który został ustalony już w pierwszej połowie.

W 68 minucie doszło do zmiany w drużynie Deportivo Alaves - Vicente wszedł na boisko, zastępując Lopeza. Trzy minuty później, w 71 minucie zawodnik Sorloth z Villarreal otrzymał żółtą kartkę za faulowanie przeciwnika. W 74 minucie nastąpiła zmiana w drużynie Villarrealu - Guedes wszedł na boisko, zastępując Moreno. Pięć minut później, w 79 minucie kolejna zmiana w drużynie Villarrealu - Moreno wszedł na boisko, zastępując Baenę. W 80 minucie Capoue wszedł na boisko, zastępując Coquelina.

W 85 minucie Morales wszedł na boisko, zastępując Akhomacha. W 86 minucie doszło do dwóch zmian w drużynie Deportivo Alaves - Hagi wszedł na boisko, zastępując Guridi oraz Rebbach wszedł na boisko, zastępując Rioję. Na koniec meczu, w doliczonym czasie gry, w 90+2 minucie zawodnik Garcia z Deportivo Alaves otrzymał żółtą kartkę. Cały mecz zakończył się wynikiem: Deportivo Alaves 1, Villarreal 1.

Skład meczu z dnia 2024-02-10

Deportivo Alaves

Luis García - trener

Antonio Sivera (1) bramkarz

Andoni Gorosabel (2) obrońca

Abdelkabir Abqar (5) obrońca

Rafa Marín (16) obrońca

Javi López (27) obrońca

Ander Guevara (6) pomocnik

Antonio Blanco (8) pomocnik

Álex Sola (7) pomocnik

Jon Guridi (18) pomocnik

Luis Rioja (11) pomocnik

Samuel Omorodion (32) napastnik

Villarreal

Marcelino - trener

Filip Jörgensen (13) bramkarz

Kiko Femenía (17) obrońca

Raúl Albiol (3) obrońca

Yerson Mosquera (2) obrońca

Jorge Cuenca (5) obrońca

Ilias Akhomach (27) pomocnik

Santi Comesaña (4) pomocnik

Francis Coquelin (19) pomocnik

Alejandro Baena (16) pomocnik

Gerard Moreno (7) napastnik

Alexander Sørloth (11) napastnik

Statystyki

Deportivo Alaves Villarreal Strzały na bramkę 4 4 Strzały poza światło bramki 8 4 Wszystkie strzały 17 12 Strzały zablokowane 5 4 Faule 9 9 Rzuty rożne 10 9 Spalone 2 1 Posiadanie piłki 50% 50% Żółte kartki 0 2 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 2 3 Suma podań 340 363 Dokładne podania 268 290 Procent dokładnych podań 79% 80% Gole oczekiwane 1.84 0.95

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Deportivo Alaves i Villarreal, przed meczem Deportivo Alaves zajmowało 11. miejsce w tabeli, a Villarreal 14. miejsce. Do tej pory Deportivo Alaves wygrało 7 meczy, zremisowało 5 meczy i przegrało 11 meczy, co dało im sumę punktów wynoszącą 26. Natomiast Villarreal wygrał 6 meczy, zremisował 6 meczy i przegrał 11 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 24. W tym konkretnym meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Po dodaniu tych punktów aktualna suma punktów dla Deportivo Alaves wynosi 27, a dla Villarrealu - 25.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Deportivo Alaves a Villarrealem, możemy już zapowiedzieć kolejne spotkania obydwóch zespołów. Deportivo Alaves zmierzy się z Realem Betis 18 lutego 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie Benito Villamarín w Sewilli. Natomiast Villarreal podejmie Getafe 16 lutego 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie La Cerámica w Villarrealu. Będzie to kolejna okazja dla obu drużyn, aby zdobyć cenne punkty i kontynuować walkę o jak najlepsze miejsce w tabeli.