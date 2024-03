Dramatyczny remis Rayo Vallecano z Cadiz w 27. kolejce La Liga

Dwie bramki kluczem do zwycięstwa Górnika nad Jagiellonią

Rayo Vallecano rozegrał trzy ostatnie mecze z Cadizem. Pierwszy mecz odbył się na stadionie Vallecas w Madrycie 22 października 2022 roku. Rayo Vallecano wygrało ten mecz 5:1, zdobywając pięć goli, podczas gdy Cadiz strzeliło tylko jednego gola. Drugie spotkanie miało miejsce na stadionie Nuevo Mirandilla w Cádiz 25 lutego 2023 roku. Tym razem to Cadiz wyszło zwycięsko, wygrywając 1:0. Jedynego gola zdobył zespół Cadizu. Ostatni mecz również odbył się na stadionie Nuevo Mirandilla w Cádiz, tym razem 27 września 2023 roku. W tym spotkaniu żadna z drużyn nie zdobyła gola, więc wynik końcowy to 0:0. Podsumowując, Rayo Vallecano wygrało pierwszy mecz z dużą przewagą, zdobywając pięć goli i tracąc tylko jeden. W drugim spotkaniu to Cadiz odniosło zwycięstwo dzięki jednemu golowi. Ostatni mecz zakończył się remisem bezbramkowym. Stosunek bramek w rozegranych meczach Cadiz: 2, Rayo Vallecano: 5

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu pomiędzy Rayo Vallecano a Cadizem zakończyła się wynikiem 0:0. W 43 minucie zawodnik drużyny Rayo Vallecano, Crespo, otrzymał żółtą kartkę za faul.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Rayo Vallecano z Cadizem, który odbył się w Madrycie, obie drużyny miały wiele zmian personalnych. W 56 minucie trener Rayo Vallecano postanowił wprowadzić na boisko Lopeza, zastępując Trejo, oraz de Frutosa, który zastąpił Crespo. Natomiast w drużynie Cadizu w tej samej minucie Guardiola wszedł na boisko za Gomeza, a Ramos zastąpił Juanmi. W 82 minucie trener Rayo Vallecano dokonał kolejnych dwóch zmian - Ciss wszedł za Valentina, a Falcao zastąpił de Tomasa.

W drużynie Cadizu również w tej samej minucie Escalante wszedł na boisko za Kouame, a Alejo zastąpił Sobrino. W 87 minucie Lejeune strzelił gola dla Rayo Vallecano, dając swojej drużynie prowadzenie. Jednak w doliczonym czasie gry (90+13 minuta) Hernandez strzelił gola dla Cadizu i ustalił wynik meczu na 1:1. Podsumowując cały mecz, Rayo Vallecano zremisowało z Cadizem wynikiem 1:1.

Skład meczu z dnia 2024-03-02

Rayo Vallecano

Iñigo Pérez - trener

Stole Dimitrievski (1) bramkarz

Iván Balliu (20) obrońca

Aridane Hernández (5) obrońca

Florian Lejeune (24) obrońca

Alfonso Espino (12) obrońca

Miguel Crespo (15) pomocnik

Óscar Valentín (23) pomocnik

Isi Palazón (7) pomocnik

Óscar Trejo (8) pomocnik

Álvaro García (18) pomocnik

Raúl de Tomás (22) napastnik

Cadiz

M. Pellegrino - trener

Jeremías Ledesma (1) bramkarz

Iza Carcelén (20) obrońca

Jorge Meré (22) obrońca

Víctor Chust (5) obrońca

Javier Hernández (15) obrońca

Rubén Sobrino (7) pomocnik

Rubén Alcaraz (4) pomocnik

Rominigue Kouamé (12) pomocnik

Robert Navarro (27) pomocnik

Juanmi (9) napastnik

Maximiliano Gómez (25) napastnik

Statystyki

Rayo Vallecano Cadiz Strzały na bramkę 5 4 Strzały poza światło bramki 2 3 Wszystkie strzały 9 10 Strzały zablokowane 2 3 Faule 13 16 Rzuty rożne 4 9 Spalone 0 3 Posiadanie piłki 54% 46% Żółte kartki 1 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 3 4 Suma podań 427 359 Dokładne podania 317 233 Procent dokładnych podań 74% 65% Gole oczekiwane 0.70 0.59

Pomeczowe podsumowanie

Rayo Vallecano przed meczem zajmowało 15. miejsce w tabeli, a do tej pory wygrało 5 mecze, zremisowało 10 i przegrało 11. Ich suma punktów wynosiła 25. Po zdobyciu jednego punktu w meczu, aktualnie mają 26 punktów. Cadiz natomiast przed meczem znajdował się na 18. miejscu w tabeli. Do tej pory wygrał 2 mecze, zremisował 12 i przegrał również 12. Jego suma punktów wynosiła 18. Po zdobyciu jednego punktu w meczu, aktualnie mają 19 punktów. Podsumowując, Rayo Vallecano po zdobyciu jednego punktu ma obecnie na koncie 26 punktów, a Cadiz po tym samym wyniku ma ich teraz 19.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Rayo Vallecano a Cadizem, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Deportivo Alaves z Rayo Vallecano odbędzie się 10 marca 2024 roku o godzinie 14:00 na stadionie Mendizorroza w Vitoria-Gasteiz. Natomiast mecz Cadizu z Atleticiem Madryt zostanie rozegrany dzień wcześniej, czyli 9 marca 2024 roku o godzinie 16:15 na stadionie Nuevo Mirandilla w Cádiz.