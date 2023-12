Gregoritsch strzela hat-tricka, Freiburg deklasuje Olympiakos 5:0

Poprzednie mecze SC Freiburg - Olympiakos Piraeus

W pierwszym meczu, który odbył się na stadionie Georgios Karaiskáki w Pireusie dnia 15 września 2022 roku, Olympiakos Piraeus przegrał z SC Freiburgiem 0:3. Drugi mecz, który miał miejsce na stadionie Europa-Park w Fryburgu dnia 27 października 2022 roku zakończył się remisem 1:1. Ostatni mecz, rozegrany na stadionie Georgios Karaiskakis w Pireusie dnia 21 września 2023 roku, zakończył się zwycięstwem SC Freiburgiem wynikiem 2:3. Stosunek bramek w rozegranych meczach Olympiakos Piraeus: 3, SC Freiburg: 7

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie wczorajszego meczu SC Freiburg z Olympiakosem Piraeus, który odbył się w mieście Fryburg, gospodarze osiągnęli imponujący wynik. Już w 3 minucie Gregoritsch zdobył bramkę dla SC Freiburga. Pięć minut później, w 8 minucie, ponownie to samo nazwisko pojawiło się na tablicy wyników - Gregoritsch strzelił drugiego gola po asyście Doana. W 34 minucie zawodnik drużyny Olympiakos Piraeus, Santiago Hezze, otrzymał żółtą kartkę za faul. Jednak to SC Freiburg nadal dominowało na boisku - w 36 minucie Gregoritsch zdobył swojego trzeciego gola po asyście Makengo.

Na koniec pierwszej połowy, w 42 minucie Sildillia dołączył do listy strzelców i zapewnił SC Freiburg czwartą bramkę tego meczu.

W drugiej połowie wczorajszego meczu SC Freiburg z Olympiakosem Piraeus, który odbył się w mieście Fryburg, gospodarze utrzymali swoją przewagę. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 4:0 dla SC Freiburga. Na początku drugiej połowy, w 46 minucie, drużyna Olympiakosu Piraeus dokonała zmiany. Gracz Iborra wszedł na boisko, zastępując Alexandropoulosa. Pięć minut później, w 50 minucie, kolejna zmiana w drużynie gości - Masouras wszedł na boisko za Podence'a.

W 57 minucie zawodnik Panagiotis Retsos z drużyny Olympiakos Piraeus otrzymał żółtą kartkę za faul. W odpowiedzi na to, w 66 minucie trener SC Freiburga dokonał dwóch zmian - Gulde wszedł na boisko za Lienharta, a Rohl zastąpił Gregoritscha. W 67 minucie SC Freiburg zdobył kolejną bramkę dzięki zawodnikowi Doanowi. W odpowiedzi na to, trener gości dokonał dwóch zmian - Sallai wszedł na boisko za Hoflera i Weisshaupt zastąpił Grifo. W 82 minucie Vicente Iborra z drużyny Olympiakos Piraeus otrzymał żółtą kartkę za faul.

W 84 minucie trener gości dokonał trzech zmian - El-Arabi wszedł na boisko za El Kaabi, Joao Carvalho zastąpił Hezze, a Quini zastąpił Rodinei. Cały mecz zakończył się wynikiem: SC Freiburg 5, Olympiakos Piraeus 0.

Skład meczu z dnia 2023-11-30

SC Freiburg

C. Streich - trener

Noah Atubolu (1) bramkarz

Kiliann Sildillia (25) obrońca

Matthias Ginter (28) obrońca

Philipp Lienhart (3) obrońca

Jordy Makengo (33) obrońca

Ritsu Doan (42) pomocnik

Maximilian Eggestein (8) pomocnik

Nicolas Höfler (27) pomocnik

Vincenzo Grifo (32) pomocnik

Lucas Höler (9) napastnik

Michael Gregoritsch (38) napastnik

Olympiakos Piraeus

Diego Martínez - trener

Alexandros Paschalakis (1) bramkarz

Rodinei (23) obrońca

Panagiotis Retsos (45) obrońca

Andreas Ndoj (74) obrońca

Francisco Ortega (3) obrońca

Mady Camara (4) pomocnik

Santiago Hezze (32) pomocnik

Kostas Fortounis (7) pomocnik

Sotiris Alexandropoulos (15) pomocnik

Daniel Podence (56) pomocnik

Ayoub El Kaabi (9) napastnik

Statystyki

SC Freiburg Olympiakos Piraeus Strzały na bramkę 6 1 Strzały poza światło bramki 2 5 Wszystkie strzały 12 8 Strzały zablokowane 4 2 Faule 12 7 Rzuty rożne 5 4 Spalone 0 2 Posiadanie piłki 54% 46% Żółte kartki 0 3 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 1 1 Suma podań 521 433 Dokładne podania 448 369 Procent dokładnych podań 86% 85% Gole oczekiwane 1.09 0.47

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów po ich wspólnym meczu wyglądają w sposób następujący:

Zespół SC Freiburg rozegrał 5 meczów w fazie grupowej Ligi Europy. Wygrali 4 z nich, nie zremisowali ani razu i przegrali tylko jeden. Łącznie zdobyli 17 goli, z czego 11 na swoim boisku i 6 na wyjazdach. Najwyższy wynik, jaki udało im się osiągnąć na własnym boisku to 5-0, a na wyjazdach to 1-3. Średnia ilość zdobywanych przez SC Freiburg goli na mecz wynosi 3.4. Zespół Olympiakos Piraeus rozegrał w sumie 9 meczów w Lidze Europy - 5 w fazie grupowej i 4 we wcześniejszych fazach. Wygrali 4 z nich, zremisowali dwa razy i przegrali trzy razy. Łącznie zdobyli 14 goli, z czego 8 na swoim boisku i 6 na wyjazdach.

Najwyższy wynik, jaki udało im się osiągnąć na własnym boisku to 3-1, a na wyjazdach to 0-3. Średnia ilość zdobywanych przez Olympiakos Piraeus goli na mecz wynosiła 1.6.

Tabela Grupa A:

Drużyna Wygrane Remisy Przegrane Strzelone Bramki Stracone Bramki Różnica Bramek Punkty 1 SC Freiburg 4 0 1 17 5 12 12 2 West Ham 4 0 1 8 4 4 12 3 Olympiakos Piraeus 1 1 3 6 12 -6 4 4 Backa Topola 0 1 4 4 14 -10 1

Liga Europy - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między SC Freiburgiem a Olympiakosem Piraeus, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz West Hamu z SC Freiburgiem odbędzie się 14 grudnia 2023 roku o godzinie 21:00 na stadionie w Londynie. Natomiast Olympiakos Piraeus zmierzy się z Backą Topola tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie Georgios Karaiskáki w Pireus.