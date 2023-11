Kalisz pokonuje Zagłębie Lubin II w 19. kolejce II Ligi

Przebieg spotkania

KKS Kalisz pokonał Zagłębie Lubin II 3:1.

Pomeczowe podsumowanie

Po zakończeniu spotkania, KKS Kalisz zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Dotychczasowa bilans drużyny KKS-u Kalisz to 9 wygranych meczy, 4 remisy i 5 porażek, co daje im łącznie 31 punktów. Natomiast Zagłębie Lubin II zajmuje siódmą pozycję w tabeli. Do tej pory drużyna Zagłębia Lubin II wygrała 7 meczy, zremisowała 4 mecze i przegrała 7 spotkań, co daje im sumarycznie 25 punktów. W meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Aktualna punktacja przedstawia się następująco: KKS Kalisz ma na swoim koncie 32 punkty.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między KKS-em Kalisz a Zagłębiem Lubin II, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz GKS-u Jastrzębie z KKS-em Kalisz odbędzie się 2 grudnia 2023 roku o godzinie 12:00 na stadionie Miejskim w Jastrzębie Zdroju. Natomiast mecz Zagłębia Lubin II z Hutnikiem Kraków zostanie rozegrany tego samego dnia o godzinie 13:00 na stadionie Zagłębia w Lubinie.