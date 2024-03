Kanonada bramek w meczu Sevilla - Real Sociedad

Poprzednie mecze Sevilla - Real Sociedad

W ostatnich trzech meczach między Sevillą a Realem Sociedad padło wiele goli. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Ramón Sánchez Pizjuán w Sewilli 9 listopada 2022 roku. W tym meczu Sevilla strzeliła jednego gola, ale Real Sociedad okazał się lepszy i wygrał 2:1. Drugie spotkanie miało miejsce na stadionie Reale Arena w San Sebastian 4 czerwca 2023 roku. Tym razem to Real Sociedad zdobył dwie bramki, a Sevilla tylko jedną. Wynik tego meczu również był korzystny dla drużyny z San Sebastian. Ostatni mecz między tymi zespołami odbył się ponownie na stadionie Reale Arena w San Sebastian 26 listopada 2023 roku. Podobnie jak w poprzednich spotkaniach, Real Sociedad strzelił dwie bramki, a Sevilla tylko jedną. Podsumowując, Real Sociedad wygrał wszystkie trzy ostatnie mecze przeciwko Sevilli, zdobywając po dwie bramki w każdym z nich. Stosunek bramek w rozegranych meczach Real Sociedad: 6, Sevilla: 3

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu Sevilli z Realem Sociedad, który odbył się w Sewilli, gospodarze zdobyli dwie bramki. W 11 minucie En Nesyri strzelił pierwszego gola dla Sevilli, a tylko dwie minuty później powtórzył ten wyczyn i zdobył drugą bramkę dla swojego zespołu. Jednak w doliczonym czasie pierwszej połowy, w 45+5 minucie, Andre Silva odpowiedział bramką dla Realu Sociedad. W rezultacie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem Sevilla: 2, Real Sociedad: 1.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Sevillą a Realem Sociedad doszło do wielu zmian personalnych w obu drużynach. Już w 46 minucie trener Sevilli zdecydował się na zmianę, wprowadzając Sancheza za Navasa.

Kilka minut później, w 53 minucie, kolejna zmiana w drużynie gospodarzy - Suso wszedł na boisko zastępując Mejbriego. W 61 minucie to Real Sociedad dokonał pierwszej zmiany, Mendez wszedł na boisko zastępując Zakharyana. Jednak to Sevilla była bardziej skuteczna i w 66 minucie Ramos strzelił gola dla swojej drużyny, zmieniając wynik na 3:1. W kolejnej minucie Pacheco z Realu Sociedad otrzymał żółtą kartkę za faul. W 73 minucie trener gości dokonał dwóch zmian - Beckera i Gonzaleza wprowadził na boisko za Andre Silvę i Zubimendiego.

W 84 minucie to Real Sociedad ponownie dokonało dwóch zmian - Galan wszedł za Tierneya, a Magunazelaia Argoitia zastąpił Olasagastiego. W odpowiedzi Sevilla również dokonała dwóch zmian - Nianzou wszedł za Bade'a, a Veliz zastąpił Romero w 86 minucie. Nianzou otrzymał żółtą kartkę za brutalność w 87 minucie. W doliczonym czasie gry, w 90+2 minucie, Mendez strzelił gola dla Realu Sociedad, zmniejszając przewagę Sevilli na 3:2. W ostatniej minucie gry trener Sevilli dokonał ostatniej zmiany - Bueno wszedł na boisko zastępując Torresa.

W końcowym rozrachunku Sevilla pokonała Real Sociedad wynikiem 3:2.

Skład meczu z dnia 2024-03-02

Sevilla

Quique Sánchez Flores - trener

Ørjan Nyland (13) bramkarz

Jesús Navas (16) obrońca

Loïc Badé (22) obrońca

Sergio Ramos (4) obrońca

Kike Salas (2) obrońca

Adrià Pedrosa (3) obrońca

Hannibal Mejbri (46) pomocnik

Boubakary Soumaré (24) pomocnik

Óliver Torres (21) pomocnik

Isaac Romero (20) napastnik

Youssef En-Nesyri (15) napastnik

Real Sociedad

Imanol Alguacil - trener

Álex Remiro (1) bramkarz

Jon Aramburu (39) obrońca

Igor Zubeldia (5) obrońca

Jon Pacheco (20) obrońca

Kieran Tierney (17) obrońca

Martín Zubimendi (4) pomocnik

Arsen Zakharyan (12) pomocnik

Jon Ander Olasagasti (16) pomocnik

Beñat Turrientes (22) pomocnik

Umar Sadiq (19) napastnik

André Silva (21) napastnik

Statystyki

Sevilla Real Sociedad Strzały na bramkę 5 4 Strzały poza światło bramki 4 5 Wszystkie strzały 11 12 Strzały zablokowane 2 3 Faule 11 15 Rzuty rożne 2 5 Spalone 1 5 Posiadanie piłki 39% 61% Żółte kartki 1 1 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 2 2 Suma podań 320 510 Dokładne podania 235 419 Procent dokładnych podań 73% 82% Gole oczekiwane 1.99 1.46

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem Real Sociedad zajmowała 7. miejsce w tabeli, a Sevilla 15. miejsce. Do tej pory Real Sociedad wygrał 10 meczy, zremisował 10 i przegrał 6, co daje im sumę punktów równą 40. Natomiast Sevilla wygrała 5 meczy, zremisowała 9 i przegrała 12, co daje im sumę punktów równą 24. W meczu między tymi drużynami wygrała Sevilla i zdobyła dodatkowe 3 punkty. Aktualnie suma punktów dla Sevilli wynosi więc 27, a dla Real Sociedad pozostaje na poziomie 40.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Sevillą a Realem Sociedad, możemy już zaplanować kolejne spotkania obydwóch zespołów. Mecz Almerii z Sevillą odbędzie się 11 marca 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie Power Horse w Almería. Natomiast mecz Granady CF z Realem Sociedad zostanie rozegrany 9 marca 2024 roku o godzinie 18:30 na stadionie Nuevo Los Cármenes w Granadzie. Będzie to kolejna okazja dla kibiców, aby wspierać swoje ulubione drużyny i cieszyć się emocjonującymi widowiskami piłkarskimi.