Minimalne zwycięstwo Szachtara nad Antwerpią

Poprzednie mecze Szachtar Donieck - Antwerpia

W ostatnim czasie odbyły się dwa mecze między Szachtarem Donieck a Antwerpią. Dzisiejszy i ten z 4 października 2023 roku na stadionie Bosuilstadion w miejscowości Deurne. Wynik tego meczu to Antwerpia 2 : 3 Szachtar Donieck.

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Szachtara Donieck z Antwerpią zakończyła się wynikiem 1:0 dla drużyny gospodarzy. W 12 minucie bramkę dla Szachtara zdobył Matviienko po asyście Zubkova. W 30 minucie zawodnik Antwerpii, Coulibaly, otrzymał żółtą kartkę za brutalne zachowanie. Na koniec pierwszej połowy, w 45+1 minucie, Kerk z drużyny Antwerpii również został ukarany żółtą kartką za niebezpieczne uderzenie łokciem.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Szachtar Donieck z Antwerpią, który odbył się w Hamburgu, gospodarze utrzymali swoją przewagę.

W 46 minucie doszło do zmiany w drużynie Antwerpii - Ejuke wszedł na boisko, zastępując Kerk'a. W 70 minucie trener Szachtara Donieck postanowił dokonać zmiany - Bondarenko wszedł na boisko, zastępując Newertona. W 73 minucie kolejna zmiana w drużynie Antwerpii - Ilenikhena wszedł na boisko, zastępując Yusufa. W 83 minucie sędzia ukarał Gocholeishviliego żółtą kartką za faul. W 89 minucie trener Szachtara Donieck dokonał kolejnej zmiany - Kelsy wszedł na boisko, zastępując Kryskiva.

W doliczonym czasie gry (90+4 minuta) Mujo otrzymał żółtą kartkę za faul. W ostatniej minucie doliczonego czasu gry (90+6 minuta) Rakitskyi wszedł na boisko, zastępując Sikana. Cały mecz zakończył się wynikiem: Szachtar Donieck 1 : 0 Antwerpia.

Skład meczu z dnia 2023-11-28

Szachtar Donieck

M. Pusic - trener

Dmytro Riznyk (31) bramkarz

Giorgi Gocholeishvili (13) obrońca

Valeriy Bondar (5) obrońca

Mykola Matviyenko (22) obrońca

Irakli Azarovi (16) obrońca

Taras Stepanenko (6) pomocnik

Oleksandr Zubkov (11) pomocnik

Dmytro Kryskiv (8) pomocnik

Georgiy Sudakov (10) pomocnik

Newerton Palmares (39) pomocnik

Danylo Sikan (14) napastnik

Antwerpia

M. van Bommel - trener

Jean Butez (1) bramkarz

Jelle Bataille (34) obrońca

Toby Alderweireld (23) obrońca

Soumaila Coulibaly (44) obrońca

Owen Wijndal (5) obrońca

Arthur Vermeeren (48) pomocnik

Alhassan Yusuf (8) pomocnik

Gyrano Kerk (7) pomocnik

Michel Ange Balikwisha (10) pomocnik

Arbnor Muja (11) pomocnik

Vincent Janssen (18) napastnik

Statystyki

Szachtar Donieck Antwerpia Strzały na bramkę 6 5 Strzały poza światło bramki 7 4 Wszystkie strzały 15 13 Strzały zablokowane 2 4 Faule 5 12 Rzuty rożne 4 9 Spalone 6 1 Posiadanie piłki 43% 57% Żółte kartki 1 2 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 4 4 Suma podań 355 464 Dokładne podania 291 402 Procent dokładnych podań 82% 87% Gole oczekiwane 1.06 0.83

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów przed ich wspólnym meczem wyglądały w sposób następujący:

Zespół Shakhtar Donetsk rozegrał 4 mecze w ramach Ligi Mistrzów UEFA. Wygrał 2 z tych meczów, nie zremisował żadnego, a przegrał 2. Łącznie zdobyli 6 goli. Na swoim boisku rozegrali 2 mecze i zdobyli w nich 2 gole. Najwyższy wynik, jaki udało im się osiągnąć na własnym boisku, to zwycięstwo 1-0. Na wyjazdach rozegrali również 2 mecze i zdobyli na nich 4 gole. Najwyższy wynik na wyjeździe to przegrana 2-3. Średnia ilość goli zdobywanych przez Shakhtar Donetsk w meczu wynosi 1,5.

Zespół Antwerp rozegrał w ramach Ligi Mistrzów UEFA łącznie 6 meczów - 5 w fazie grupowej i jeden we wcześniejszych fazach turnieju. Wygrał dwa z tych meczów, nie zremisował żadnego, a przegrał cztery. Łącznie zdobyli również 6 goli. Na swoim boisku rozegrali trzy mecze i zdobyli w nich cztery gole. Najwyższy wynik, jaki udało im się osiągnąć na własnym boisku, to zwycięstwo 1-0. Na wyjazdach rozegrali trzy mecze i zdobyli na nich dwa gole. Najwyższy wynik na wyjeździe to przegrana 1-2. Średnia ilość goli zdobywanych przez Antwerp w meczu wynosi 1,0.

Tabela Grupa H:

Drużyna Wygrane Remisy Przegrane Strzelone Bramki Stracone Bramki Różnica Bramek Punkty 1 Barcelona 3 0 1 8 2 6 9 2 FC Porto 3 0 1 9 3 6 9 3 Szachtar Donieck 3 0 2 7 7 0 9 4 Antwerpia 0 0 5 3 15 -12 0

Liga Mistrzów UEFA - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Szachtarem Donieck a Antwerpią, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz FC Porto z Szachtarem Donieck odbędzie się 13 grudnia 2023 roku o godzinie 21:00 na stadionie Dragão w Porto. Natomiast Antwerpia zmierzy się z Barceloną tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie Bosuilstadion w Deurne. Będzie to kolejna okazja dla obu drużyn, aby zaprezentować swoje umiejętności i walczyć o zwycięstwo.