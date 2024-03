Nahuel kluczem do zwycięstwa Śląska nad Widzewem

Poprzednie mecze Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

W trzech ostatnich meczach między Śląskiem Wrocław a Widzewem Łódź nie padło wiele goli. Pierwsze spotkanie, które odbyło się na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu 6 sierpnia 2022 roku, zakończyło się bezbramkowym remisem 0:0. Drugi mecz, rozegrany na stadionie Miejskim Widzewa Łódź w Łodzi 17 lutego 2023 roku, zakończył się minimalnym zwycięstwem Widzewa Łódź 1:0. Ostatnie starcie, które miało miejsce również na stadionie Miejskim Widzewa Łódź w Łodzi 25 sierpnia 2023 roku, zakończyło się wygraną Śląska Wrocław 2:0. Stosunek bramek w rozegranych meczach Widzew Łódź: 1, Śląsk Wrocław: 2

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Śląska Wrocław z Widzewem Łódź zakończyła się bezbramkowym remisem. W 3 minucie zawodnik drużyny Śląsk Wrocław, Mustafic, otrzymał żółtą kartkę. Natomiast w 41 minucie Terpilowski z drużyny Widzew Łódź również został ukarany żółtą kartką. Kolejną żółtą kartkę otrzymał Pawlowski z drużyny Widzew Łódź w 43 minucie.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Śląsk Wrocław zmierzył się z Widzewem Łódź. Po pierwszej połowie, w której żadna z drużyn nie zdobył gola, obie ekipy wyszły na boisko z determinacją.

Już w 46 minucie doszło do zmiany w drużynie Widzewa Łodzi - Nunes wszedł na boisko, zastępując Terpilowskiego. Pięć minut później, w 51 minucie, gracz o nazwisku Nahuel strzelił gola dla Śląska Wrocław, otwierając wynik spotkania. Jednak już w tej samej minucie Gikiewicz z Widzewa Łódź otrzymał żółtą kartkę. W 56 minucie kolejna żółta kartka został pokazana Kunowi z drużyny Widzewa Łódź. Następnie, w 64 minucie doszło do dwóch zmian - Klimek wszedł na boisko zastępując Tkacza w drużynie Widzewa Łodzi, a Exposito wszedł za Klimalę w Śląsku Wrocław.

W 70 minucie kolejna zmiana w drużynie Widzewa Łodzi - Rondic wszedł na boisko, zastępując Diliberto. W 78 minucie Nahuel ponownie strzelił gola dla Śląska Wrocław, podwyższając wynik na 2:0. Jednak już w tej samej minucie Matsenko z Śląska Wrocław otrzymał żółtą kartkę. W 79 minucie ostatnia zmiana w drużynie Śląska Wrocław - Paluszek wszedł na boisko, zastępując Mustafica. Cztery minuty później Sanchez z Widzewa Łódź otrzymał żółtą kartkę.

W doliczonym czasie gry, w 90+4 minucie Rondic strzelił gola dla Widzewa Łódź, zmniejszając straty. W ostatniej minucie meczu doszło do kolejnej zmiany w drużynie Śląska Wrocław - Ince wszedł na boisko, zastępując Nahuela. Ostateczny wynik spotkania to: Śląsk Wrocław 2, Widzew Łódź 1. Podsumowując drugą połowę meczu między Śląskiem Wrocław a Widzewem Łódź, można stwierdzić, że obie drużyny miały wiele okazji do zdobycia bramek. Ostatecznie to gracze Śląska Wrocław okazali się skuteczniejsi i wygrali ten pojedynek.

Skład meczu z dnia 2024-03-02

Śląsk Wrocław

J. Magiera - trener

Rafał Leszczyński (12) bramkarz

Yegor Matsenko (33) obrońca

Łukasz Bejger (4) obrońca

Alex Petkov (5) obrońca

Patryk Janasik (19) obrońca

Michał Rzuchowski (28) pomocnik

Piotr Samiec-Talar (24) pomocnik

Patrick Olsen (8) pomocnik

Alen Mustafić (20) pomocnik

Matías Nahuel (10) pomocnik

Patryk Klimala (11) napastnik

Widzew Łódź

D. Myśliwiec - trener

Rafał Gikiewicz (1) bramkarz

Lirim Kastrati (62) obrońca

Mateusz Żyro (4) obrońca

Serafin Szota (5) obrońca

Luís da Silva (2) obrońca

Noah Diliberto (44) pomocnik

Dominik Kun (22) pomocnik

Bartłomiej Pawłowski (19) pomocnik

Ernest Terpiłowski (13) napastnik

Jordi Sánchez (9) napastnik

Dawid Tkacz (8) napastnik

Statystyki

Śląsk Wrocław Widzew Łódź Strzały na bramkę 7 3 Strzały poza światło bramki 3 6 Wszystkie strzały 11 11 Strzały zablokowane 1 2 Faule 10 11 Rzuty rożne 1 3 Spalone 3 2 Posiadanie piłki 43% 57% Żółte kartki 2 7 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 2 5 Suma podań 353 458 Dokładne podania 281 363 Procent dokładnych podań 80% 79%

Pomeczowe podsumowanie

Śląsk Wrocław przed meczem zajmował drugie miejsce w tabeli, a do tej pory wygrał 12 spotkań, zremisował 6 razy i przegrał 4 mecze. Suma ich punktów wynosiła 42. Po wygranej w ostatnim meczu zdobyli dodatkowe 3 punkty, co daje im aktualnie 45 punktów. Widzew Łódź natomiast zajmował przed meczem dziewiąte miejsce w tabeli. Do tej pory wygrali 8 spotkań, zremisowali 4 razy i przegrali 10 meczów. Suma ich punktów wynosiła 28 i nie zmieniła się po ostatnim meczu. Podsumowując, drużyna Śląska Wrocław utrzymuje się na wysokim drugim miejscu w tabeli po zdobyciu kolejnych trzech punktów. Natomiast Widzew Łódź pozostaje na dziewiątej pozycji bez zmiany liczby zdobytych punktów.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Śląskiem Wrocław a Widzewem Łódź, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Jagiellonią Białystok a Śląskiem Wrocław odbędzie się 8 marca 2024 roku o godzinie 20:30 na stadionie Miejskim w Białymstoku. Natomiast Widzew Łódź zmierzy się z Legią Warszawa 10 marca 2024 roku o godzinie 17:30 na stadionie Miejskim Widzewa w Łodzi.