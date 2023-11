Niespodziewany remis 1:1: Mecz pełen napięcia i nieprzewidywalnych momentów!

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa wczorajszego meczu Świdniczanki Świdnik z Czarnymi Połaniec zakończyła się wynikiem 1:1. W 16 minucie meczu zawodnik o nazwisku Banik zdobył bramkę dla Czarnych Połaniec. Jednak w 37 minucie meczu zawodnik o nazwisku Bartoszek strzelił bramkę dla Świdniczanki Świdnik, wyrównując tym samym wynik.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Świdniczanki Świdnik a Czarnymi Połaniec tempo było spokojniejsze niż w pierwszej. Pomimo wysiłków obydwu drużyn, wynik pozostał niezmieniony. Ostatecznie końcowy rezultat wyglądał następująco: Świdniczanka Świdnik - 1, Czarni Połaniec - 1.

Pomeczowe podsumowanie

Przed meczem pomiędzy drużynami Świdniczanka Świdnik i Czarni Połaniec, obie drużyny zajmowały odpowiednio 10. i 9. miejsce w tabeli. Drużyna Czarnych Połaniec do tej pory wygrała 6 meczy, zremisowała 6 meczy oraz przegrała 6 meczy, co daje im sumę punktów wynoszącą 24. Natomiast drużyna Świdniczanki Świdnik wygrała 7 meczy, zremisowała 3 mecze oraz przegrała 7 meczy, co również daje im sumę punktów wynoszącą 24. Po zakończonym meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie. W rezultacie Czarni Połaniec awansowali na 9. miejsce w tabeli, a ich suma punktów wynosi teraz również 24. Natomiast Świdniczanka Świdnik zajmuje nadal 10. miejsce w tabeli, ale ich suma punktów wzrosła do wartości równającej się teraz 25.

III Liga - Grupa 4 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Świdniczanką Świdnik a Czarnymi Połaniec, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Starem Starachowice a Świdniczanką Świdnik odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 01:00 na stadionie Miejskim w Starachowicach. Natomiast Czarni Połaniec zmierzą się z Siarką Tarnobrzeg tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie Mks Czarni w Połańcu.