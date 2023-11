Upragniona wygrana Chełmianki nad Orlętami

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie wczorajszego meczu Orlęta Radzyń Podlaski kontra Chełmianka Chełm, która odbyła się w Radzyniu Podlaskim, gospodarze zdobyli bramkę w 26 minucie. Bramkę dla Orląt Radzyń Podlaski strzelił zawodnik o nazwisku Koszel.

W drugiej połowie wczorajszego meczu Orląt Radzyń Podlaski z Chełmianką Chełm, który odbył się w Radzyniu Podlaskim, gospodarze nie byli w stanie utrzymać prowadzenia. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0 dla Orląt Radzyń Podlaski. W 65 minucie to jednak Chełmianka Chełm zdobyła bramkę, a strzelcem okazał się Korbecki. Gospodarze nie byli w stanie odpowiedzieć na to trafienie i utrzymać prowadzenia.

W 81 minucie Piekarski podwyższył prowadzenie dla Chełmianki Chełm, zdobywając drugiego gola dla swojej drużyny. Mimo prób Orląt Radzyń Podlaski nie udało się odrobić strat i doprowadzić do remisu. Cały mecz zakończył się wynikiem: Orlęta Radzyń Podlaski: 1, Chełmianka Chełm: 2.

Pomeczowe podsumowanie

Po meczu pomiędzy Orlętami Radzyń Podlaski a Chełmianką Chełm, wynik brzmiał 1:2 na korzyść drużyny Chełmianki Chełm. Po tym spotkaniu, Chełmianka Chełm zajmuje 6. miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna wygrała 9 meczy, zremisowała 2 mecze i przegrała 6 spotkań, co daje im sumę punktów wynoszącą 29. Natomiast Orlęta Radzyń Podlaski plasują się na 17. miejscu w tabeli. Do tej pory wygrali oni 2 mecze, zremisowali 5 razy i przegrali 10 spotkań, co daje im sumę punktów równą 11. W wyniku tego meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Aktualna punktacja przedstawia się następująco: Orlęta Radzyń Podlaski - 12 punktów.

III Liga - Grupa 4 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Orlętami Radzyń Podlaski a Chełmianką Chełm, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Orląt Radzyń Podlaski z Avią Świdnik odbędzie się 25 listopada 2023 roku o godzinie 13:00 na stadionie Miejskim w Radzyńu Podlaskim. Natomiast mecz KSZO 1929 z Chełmianką Chełm zostanie rozegrany dzień wcześniej, czyli 24 listopada 2023 roku o godzinie 18:00 na stadionie Miejskim Sportowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.