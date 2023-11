Wielkie emocje i wiele bramek w meczu Olimpia Elbląg - Kotwica Kołobrzeg

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Olimpii Elbląg z Kotwicą Kołobrzeg zakończyła się wynikiem 2:1 dla Olimpii Elbląg. W 2. minucie meczu bramkę dla Olimpii zdobył Sangowski. W 39. minucie zawodnik drużyny Kotwica Kołobrzeg, Murawski, otrzymał żółtą kartkę. Kilka minut później, w 41. minucie, również zawodnik Kotwicy Kołobrzeg, Rzeźniczak, został ukarany żółtą kartką. Jednak w 42. minucie to Kotwica Kołobrzeg zdobyła bramkę dzięki Jonathanowi Juniorowi.

Na chwilę przed zakończeniem pierwszej połowy, w 44. minucie, Sangowski ponownie strzelił bramkę dla Olimpii Elbląg. W doliczonym czasie gry za faul otrzymał żółtą kartkę zawodnik Olimpii Elbląg - Famulak.

Gospodarze prowadzili 2:1 po pierwszej połowie. W 55. minucie żółtą kartkę otrzymał Spychal z drużyny Olimpii Elbląg, a w 60. minucie Jonathan Junior z Kotwicy Kołobrzeg również został ukarany żółtą kartką. W 61. minucie doszło do zmiany w Kotwicy Kołobrzeg - Nowak wszedł na boisko, zastępując Kaczmarka. W 72. minucie kolejna zmiana w drużynie Kotwicy Kołobrzeg - Madembo wszedł na boisko, zastępując Murawskiego.

W 75. minucie trener Olimpii Elbląg dokonał dwóch zmian - Bartos wszedł na boisko, zastępując Famulaka, a Łabecki zastąpił Kozera. W 79. minucie żółtą kartkę otrzymał Sangowski z Olimpii Elbląg. W 83. minucie kolejne zmiany w obu drużynach - Cywiński wszedł na boisko za Rzeźniczaka w Kotwicy Kołobrzeg, a Yatsenko zastąpił Sangowskiego w Olimpii Elbląg. Jednak to Kotwica Kołobrzeg zdobyła dwie bramki w końcówce meczu - w 84. minucie Jonathan Junior strzelił gola, a w doliczonym czasie gry, w 90+3 minucie, ponownie Jonathan Junior wpisał się na listę strzelców. W 90+5 minucie Madembo z Kotwicy Kołobrzeg został ukarany żółtą kartką.

Ostateczny wynik meczu to Olimpia Elbląg: 2, Kotwica Kołobrzeg: 3.

Pomeczowe podsumowanie

Po meczu Kotwica Kołobrzeg zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Dotychczas wygrali 10 meczów, zremisowali 4 mecze i przegrali 4 mecze, co daje im łącznie 34 punkty. Olimpia Elbląg zajmuje szóste miejsce w tabeli. Dotychczas wygrali 7 meczów, zremisowali 5 meczów i przegrali 5 meczów, co daje im łącznie 26 punktów. Aktualna punktacja przedstawia się następująco: Olimpia Elbląg - 26 punktów, Kotwica Kołobrzeg - 37 pkt.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Olimpia Elbląg po rozegranym meczu z Kotwicą Kołobrzeg szybko przygotowuje się do kolejnych spotkań. Ich następny mecz odbędzie się 29 listopada 2023 roku o godzinie 12:00 na stadionie Amiki we Wronkach, gdzie zmierzą się z drużyną Lecha Poznań II. Olimpia będzie miała okazję pokazać swoje umiejętności i zdobyć kolejne punkty. Natomiast Kotwica Kołobrzeg po starciu z Olimpią Elbląg również nie zwalnia tempa. Ich kolejne spotkanie zaplanowane jest na 3 grudnia 2023 roku o godzinie 17:30 na stadionie miejskim im. Sebastiana Karpiniuka w Kołobrzegu. Tym razem przeciwnikiem będzie drużyna Lecha Poznań II. Kotwica będzie dążyć do zwycięstwa i utrzymania dobrej formy. Oba te mecze będą stanowiły ważne wyzwania dla obydwóch zespołów, które będą starały się zdobyć jak najwięcej punktów i zaprezentować swoje umiejętności przed kibicami.