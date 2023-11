Wstrząsające starcie na ostrzu noża: Arka Gdynia pokonuje Lechię Gdańsk 1:0

Poprzednie mecze Arka Gdynia - Lechia Gdańsk

W ostatnich trzech meczach pomiędzy Arką Gdynia a Lechią Gdańsk wydarzyło się wiele emocjonujących momentów. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie miejskim w Gdyni 2 kwietnia 2019 roku i zakończyło się remisem 0:0. Obie drużyny starały się zdobyć bramki, ale żadna z nich nie była skuteczna. Kolejny mecz również odbył się na stadionie miejskim w Gdyni, tym razem 20 października 2019 roku. Wynik tego spotkania to remis 2:2. Obie drużyny zaprezentowały wysoki poziom gry i zdobyły po dwie bramki. Był to bardzo wyrównany mecz, który dostarczył wielu emocji dla kibiców obu drużyn. Ostatnie starcie między tymi zespołami miało miejsce na stadionie Energa w Gdańsku 31 maja 2020 roku. Lechia Gdańsk zwyciężyła ten mecz wynikiem 4:3. Było to bardzo widowiskowe spotkanie, w którym oba zespoły prezentowały ofensywną grę i zdobywały wiele bramek. Ostatecznie Lechia okazała się lepsza i wygrała ten pojedynek. Wszystkie trzy mecze były pełne emocji i niepewności co do wyniku. Zarówno Arka Gdynia, jak i Lechia Gdańsk zaprezentowały się na wysokim poziomie, co sprawiło, że te spotkania były niezwykle interesujące dla kibiców obu drużyn. Stosunek bramek w rozegranych meczach Arka Gdynia: 5, Lechia Gdańsk: 6

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Arki Gdynia z Lechią Gdańsk zakończyła się wynikiem 0:0. W 15. minucie sędzia ukarał żółtą kartką Marcjanika z drużyny Arki Gdynia. W 39. minucie to samo spotkało Kalahura z drużyny Lechii Gdańsk. Trzy minuty później, w 42. minucie, żółtą kartkę otrzymał Skóra z drużyny Arki Gdynia. Na koniec pierwszej połowy, w doliczonym czasie gry (45 +1 minuta), Biegański z drużyny Lechii Gdańsk również został ukarany żółtą kartką.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Arki Gdynia z Lechią Gdańsk, który odbył się w Gdyni, gospodarze wyszli na prowadzenie.

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. W 53. minucie żółtą kartkę otrzymał Chindris z drużyny Lechii Gdańsk. Jednak już w kolejnej minucie Arka Gdynia zdobyła bramkę, a strzelcem był Marcjanik. W 62. minucie trener Lechii dokonał zmiany, schodzącym zawodnikiem był Sezonienko, a w jego miejsce wszedł Sypek. W 67. minucie kolejna zmiana w drużynie gości - Bobcek ustąpił miejsca Zjawińskiemu.

W 71. minucie trener Lechii dokonał podwójnej zmiany - D'Arrigo wszedł za Biegańskiego, a Piła zastąpił Kalahura. W odpowiedzi trener Arki dokonał zmiany w 73. minucie - Lipkowski wszedł za Skórę. Niestety dla gospodarzy, w 76. minucie Marcjanik otrzymał czerwoną kartkę i musiał opuścić boisko. W odpowiedzi trener Arki dokonał zmiany - Azatsky wszedł za Adamczyka. W 78. minucie żółtą kartkę otrzymał Khlan z drużyny Lechii Gdańsk.

W 89. minucie Khlan otrzymał drugą żółtą kartkę, co skutkowało czerwoną kartką i w konsekwencji musiał opuścić boisko. W doliczonym czasie gry trener Arki dokonał dwóch zmian - Borecki wszedł za Milewskiego, a Predenkiewicz zastąpił Kobackiego. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: Arka Gdynia 1, Lechia Gdańsk 0.

Pomeczowe podsumowanie

Po meczu Arka Gdynia zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Arki Gdynia wygrała 9 meczów, zremisowała 2 mecze, a przegrała 4 mecze. Suma ich punktów do tej pory wynosiła 29. Natomiast Lechia Gdańsk zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Lechii Gdańsk wygrała 7 meczów, zremisowała 5 meczów, a przegrała 3 mecze. Suma ich punktów do tej pory wynosiła 26. Aktualna punktacja przedstawia się następująco: Arka Gdynia - 32 punktów, Lechia Gdańsk - 26 pkt.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po zakończonym meczu pomiędzy Arką Gdynia a Lechią Gdańsk, oba zespoły szykują się już do kolejnych spotkań. Mecz GKS-u Katowice z Arką Gdynia odbędzie się 2 grudnia 2023 roku o godzinie 15:00 na stadionie przy ul. Bukowej w Katowicach. Natomiast Lechia Gdańsk zmierzy się z Miedzią Legnica dzień później, czyli 3 grudnia 2023 roku o godzinie 12:40 na stadionie Polsat Plus Arena w Gdańsku. Będzie to kolejna okazja dla obu drużyn, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdobyć cenne punkty w rozgrywkach.