Zagłębie Lubin pokonuje ŁKS Łódź 2:0 w 16. kolejce Ekstraklasy

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu ŁKS-u Łódź z Zagłębiem Lubin zakończyła się wynikiem 1:0 dla gości. W 9. minucie bramkę dla Zagłębia Lubin zdobył Kopacz po asyście Pieńki. W 37. minucie żółtą kartkę otrzymał Mokrzycki z drużyny ŁKS Łódź, a w 40. minucie Makowski z drużyny Zagłębie Lubin również został ukarany żółtą kartką.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu ŁKS-u Łódź z Zagłębiem Lubin, który odbył się w Łodzi, gospodarze nie byli w stanie odwrócić losów spotkania. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0 dla Zagłębia Lubin. Na początku drugiej połowy, w 46. minucie, trener drużyny ŁKS-u Łódź dokonał zmiany.

Gracz Dankowski wszedł na boisko, zastępując Tutyskinasa. Jednak już trzy minuty później, w 49. minucie, to Zagłębie Lubin zdobyło bramkę. Gracz Ławniczak wykorzystał asystę Buletsy i podwyższył prowadzenie gości. W 62. minucie trener drużyny ŁKS-u ponownie dokonał dwóch zmian. Hoti wszedł na boisko za Juricia, a Śliwa zastąpił Daniego Ramireza.

Niestety żadna z tych zmian nie przyniosła oczekiwanych efektów. W 76. minucie trener Zagłębia Lubin również dokonał dwóch zmian. Chodyna wszedł na boisko za Makowskiego, a Poletanović zastąpił Wdowiaka. W tej samej minucie trener drużyny ŁKS-u dokonał kolejnej zmiany - Lorenc wszedł na boisko za Mokrzyckiego.

W 83. minucie gracz Poletanović z drużyny Zagłębie Lubin otrzymał żółtą kartkę. W 89. minucie trener Zagłębia Lubin dokonał ostatniej zmiany - Woźniak wszedł na boisko za Pieńkę. Cały mecz zakończył się wynikiem: ŁKS Łódź 0, Zagłębie Lubin 2.

Skład meczu ŁKS - Zagłębie

ŁKS Łódź

P. Stokowiec - trener

Aleksander Bobek (1) bramkarz

Bartosz Szeliga (26) obrońca

Levent Gülen (2) obrońca

Adam Marciniak (88) obrońca

Artemijus Tutyškinas (3) obrońca

Dani Ramirez (16) pomocnik

Adrien Louveau (24) pomocnik

Michał Mokrzycki (14) pomocnik

Piotr Janczukowicz (20) pomocnik

Kay Tejan (9) napastnik

Stipe Jurić (21) napastnik

Zagłębie Lubin

W. Fornalik - trener

Szymon Weirauch (22) bramkarz

Bartłomiej Kłudka (27) obrońca

Bartosz Kopacz (2) obrońca

Aleks Ławniczak (5) obrońca

Luís Mata (55) obrońca

Tomasz Makowski (6) pomocnik

Damian Dąbrowski (8) pomocnik

Mateusz Wdowiak (77) pomocnik

Serhii Buletsa (16) pomocnik

Tomasz Pieńko (21) pomocnik

Dawid Kurminowski (90) napastnik

Statystyki

ŁKS Łódź Zagłębie Lubin Strzały na bramkę 3 11 Strzały poza światło bramki 3 11 Wszystkie strzały 7 27 Strzały zablokowane 1 5 Faule 19 10 Rzuty rożne 0 5 Spalone 1 0 Posiadanie piłki 44% 56% Żółte kartki 1 2 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 8 3 Suma podań 375 467 Dokładne podania 299 385 Procent dokładnych podań 80% 82%

Pomeczowe podsumowanie

ŁKS Łódź przegrał z Zagłębiem Lubin 0:2. Po tym meczu Zagłębie Lubin zajmuje 7. miejsce w tabeli. Dotychczas wygrali 6 meczów, zremisowali 3 mecze i przegrali 6 meczów, co daje im sumę punktów wynoszącą 21. ŁKS Łódź zajmuje 18. miejsce w tabeli. Dotychczas wygrali tylko 2 mecze, zremisowali 2 mecze i przegrali aż 11 meczów, co daje im sumę punktów wynoszącą zaledwie 8. W tym meczu Zagłębie powiększyło swój dorobek do 24 pkt.

Ekstraklasa - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między ŁKS-em Łódź a Zagłębiem Lubin, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Stalą Mielec a ŁKS-em Łódź odbędzie się 2 grudnia 2023 roku o godzinie 12:30 na stadionie miejskim w Mielcu. Natomiast Zagłębie Lubin zmierzy się z Legią Warszawa dzień później, czyli 3 grudnia 2023 roku o godzinie 15:00 na stadionie Zagłębia w Lubinie.