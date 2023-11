Zwycięstwo Hutnika Kraków nad Skrą Częstochowa 2:1 w meczu 18. kolejki II Ligi

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa meczu między Skrą Częstochowa z Hutnikiem Kraków zakończyła się wynikiem 1:0 dla drużyny Hutnika. W 35 minucie Marcinkowski zdobył bramkę dla krakowskiego klubu. Trzy minuty później, w 38 minucie, Chmiel z drużyny gości otrzymał żółtą kartkę.

W drugiej połowie meczu pomiędzy Skra nie zdołała odwrócić losów spotkania. W 46 minucie doszło do zmiany w drużynie gości - Lelek wszedł na boisko, zastępując Chmiela.

W 70 minucie Hutnik zdobył bramkę dzięki Wróblowi, podwyższając tym samym prowadzenie na 2:0. W 74 minucie trener Skry dokonał trzech zmian - Kucharczyk wszedł za Łabojko, Maćkowiak zastąpił Kubika, a Niedbała wskoczył na miejsce Sajdaka. Mimo tych zmian gospodarze nie byli w stanie odrobić strat. W 89 minucie Skra Częstochowa otrzymała szansę na zdobycie bramki i udało jej się to dzięki Nocońowi, który ustalił wynik na 2:1 dla Hutnika Kraków. Na sam koniec meczu trener Skry Częstochowa dokonał dwóch kolejnych zmian - Kołodziejczyk wszedł za Olejnika, a Wojtyra zastąpił Ciućka.

Dodatkowo w ostatniej minucie spotkania zawodnik z drużyny Hutnika Kraków otrzymał żółtą kartkę. Ostateczny wynik meczu to SKRA Częstochowa 1, Hutnik Kraków 2.

Pomeczowe podsumowanie

Skra Częstochowa zajmowała 1. miejsce w tabeli, a Hutnik Kraków 2. miejsce. Po zakończeniu spotkania, w którym padły trzy gole, Skra Częstochowa spadła na 6. pozycję w tabeli. Do tej pory Skra Częstochowa wygrała 7 meczów, zremisowała 6 razy i przegrała 5 spotkań, co dało jej sumę punktów wynoszącą 27. Natomiast Hutnik Kraków zajmuje obecnie 9. miejsce w tabeli. Do tej pory Hutnik Kraków wygrał 8 meczów, zremisował 3 razy i przegrał 7 spotkań, co również dało mu sumę punktów równą 27.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Skra Częstochowa a Hutnikiem Kraków, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Polonii Bytom z Skrą Częstochowa odbędzie się 2 grudnia 2023 roku o godzinie 17:00 na stadionie Im. Edwarda Szymkowiaka w Bytomiu. Natomiast mecz Zagłębia Lubin II z Hutnikiem Kraków odbędzie się tego samego dnia, czyli 2 grudnia 2023 roku, lecz o godzinie 13:00 na stadionie Zagłębia w Lubinie.