Zwycięstwo Wisły Kraków po dwóch bramkach w meczu z Odrą Opole

Poprzednie mecze Odra Opole - Wisła Kraków

W ostatnich trzech meczach między Odrą Opole a Wisłą Kraków, zespoły rywalizowały na stadionie Miejskim Im. Henryka Reymana w Krakowie. Pierwsze spotkanie odbyło się 24 lutego 2023 roku, a wynik brzmiał 2:1 na korzyść Wisły Kraków. W drugim meczu, który miał miejsce 24 marca 2023 roku, Odra Opole odwróciła sytuację i zwyciężyła 3:1. Ostatnie starcie miało miejsce 18 sierpnia 2023 roku i również zakończyło się wynikiem 3:1 dla Odry Opole. Stosunek bramek w rozegranych meczach Wisła Kraków: 4, Odra Opole: 7

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego spotkania pomiędzy Odry Opole a Wisłą Kraków w Opole nie było żadnych spektakularnych akcji, co skutkowało bezbramkowym remisem do przerwy.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Odrą Opole a Wisłą Kraków, który odbył się w Opolu, doszło do kilku istotnych wydarzeń. Po pierwszej połowie, w której żadna z drużyn nie zdobył gola, to Wisła Kraków jako pierwsza otworzyła wynik spotkania. W 50 minucie Goku Roman strzelił bramkę dla swojej drużyny. Trzy minuty później Spychal z Odry Opole otrzymał żółtą kartkę. Jednak to Wisła Kraków kontynuowała swoją dobrą passę i w 54 minucie Bregu zdobył kolejnego gola dla swojego zespołu.

W 56 minucie trener Wisły Kraków postanowił dokonać zmiany i na boisko wszedł Olejarka, zastępując Bregu. W odpowiedzi trener Odry Opole również dokonał zmiany w składzie - Sula wszedł na boisko, zastępując Wrobela. W dalszej części meczu Niziolek z Odry Opole otrzymał żółtą kartkę w 64 minucie. W 72 minucie trener Wisły Kraków postanowił przeprowadzić kolejną zmianę - Szot wszedł na boisko, zastępując Rodado. W końcowej fazie spotkania emocje się nasilały - Piroch z Odry Opole otrzymał żółtą kartkę w 80 minucie, a Carbo z Wisły Kraków w 88 minucie.

W doliczonym czasie gry, w 90+3 minucie, Niziolek zdobył gola dla Odry Opole, zmniejszając stratę do jednego punktu. W ostatnich minutach meczu arbiter pokazał jeszcze trzy żółte kartki - Raton z Wisły Kraków otrzymał żółtą kartkę w 90+3 minucie, Jaroch również z Wisły Kraków w 90+8 minucie, a cała drużyna Wisły Kraków otrzymał żółtą kartkę w 90+10 minucie. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: Odra Opole: 1, Wisła Kraków: 2.

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Odra Opole i Wisła Kraków, przed rozegranym meczem Wisła zajmowała 6. miejsce w tabeli, a Odra była na 7. pozycji. Do tej pory Wisła wygrała 9 spotkań, zremisowała 7 razy i przegrała 5 meczów, co dało im sumę 34 punktów. Natomiast Odra Opole wygrała 10 meczów, zremisowała 4 razy i przegrała 7 spotkań, również mając na koncie 34 punkty. W rozegranym meczu zwyciężyła Wisła Kraków zdobywając tym samym dodatkowe 3 punkty. Aktualnie tabela przedstawia się następująco: Odra Opole - 34 punkty, Wisła Kraków - 37 punktów.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Odrą Opole a Wisłą Kraków, kolejne spotkania obydwóch zespołów zostały ustalone. Mecz pomiędzy Zagłębiem Sosnowiec a Odrą Opole odbędzie się 10 marca 2024 roku o godzinie 18:00 na stadionie Arcelormittal Park w Sosnowcu. Natomiast spotkanie Arki Gdynia z Wisłą Kraków zostanie rozegrane 8 marca 2024 roku o godzinie 20:30 na stadionie Miejskim w Gdyni.