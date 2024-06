Anna Lewandowska wybrała nową drogę w życiu. Zdecydowała się na publiczne ogłoszenie. Związała przyszłość z Hiszpanią

Jacek Bąk szczery do bólu. Były kapitan to myśli o selekcjonerze, na to liczy w meczu z Austrią [ROZMOWA SE]

Anna Lewandowska przyzwyczaiła swoich fanów, że jest niebywale aktywną osobą i należy do tego grona, które nie potrafi "usiedzieć" chwili na miejscu. Trenerka fitness wciąż szuka nowych inicjatyw i chętnie bierze udział w różnego rodzaju wydarzeniach związanych ze zdrowym trybem życia. Jak wiadomo, Lewandowska ma już kilka biznesów z tym powiązanych, ale wciąż nie powiedziała ostatniego słowa, czego potwierdzeniem jest niedawny wpis w mediach społecznościowych. Okazuje się, że żona kapitana reprezentacji Polski rusza z całkowicie nowym biznesem.

Lewandowska postawiła na wielką zmianę. Jest ogłoszenie

Lewandowska w jednym miejscu postanowiła połączyć wszystkie swoje pasje i w taki oto sposób w centrum Barcelony powstało EDAN Studios, które pełną parą ruszy za parę miesięcy. - Wspólnie z EDAN Studios od kilkunastu miesięcy pracowaliśmy nad czymś wyjątkowym, a dziś w końcu mogę się tym z wami oficjalnie podzielić! - brzmi początek wpisu Lewandowskiej na Instagramie. Z czym konkretnie będzie związane to miejsce? Lewandowska o wszystkim poinformowała.

- To moje nowe multi-butikowe studio, w którym łączę wszystkie swoje pasje: fitness, pilates, taniec i zdrowy styl życia. To nie będzie tylko przestrzeń treningowa. Będzie to drugi dom dla miłośników aktywności fizycznej. Wszystkich chętnych zapraszam już od września, by razem ze mną oraz moim Health Team Barcelona odkryli na nowo radość z ruchu, w samym sercu Barcelony! - zachęca żona Roberta Lewandowskiego.