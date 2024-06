i Autor: AP Photo/Yohan Bonnet, AP Photo/Frank Augstein

Euro 2024: Grupa D

Austria – Francja LIVE Euro 2024 relacja: Mbappe nie trafia w sytuacji sam na sam!

Czas na drugi mecz w polskiej grupie na Euro 2024, w którym Austriacy zmierzą się z Francuzami. Nie trzeba chyba dodawać, że mecz ten będzie niezwykle ważny dla Polaków. W optymalnym układzie porażka Austrii byłaby dla Biało-Czerwonych sprzyjającym wynikiem, oczywiście przy założeniu, że to właśnie z tą drużyną zdobędziemy komplet punktów i wówczas bardzo zbliżymy się do wyjścia z grupy nawet z trzeciego miejsca. Jak będzie w rzeczywistości i czy Francja pokaże, że jest faworytem do ostatecznego triumfu, przekonamy się już niedługo.