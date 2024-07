Były mistrz świata i Europy Vincent Candela: Kylian Mbappe w końcu odpali na Euro [ROZMOWA SE]

„Super Express”: - Jak nastrój przed meczem z Portugalią?

Vincent Candela: - Na pewno wszyscy wierzymy w sukces. Jesteśmy w ćwierćfinale i tylko dwa mecze dzielą nas od finału. Wszyscy we Francji wierzymy w ten zespół i mamy świadomość, że jego potencjał jest ogromny.

- Na razie jednak gra Francuzów nie wygląda najlepiej. Dwie wygrane w czterech meczach po golach samobójczych, jedna bramka zdobyta po rzucie karnym.

- W piłce nożnej liczą się przede wszystkim wyniki. Oczywiście, można narzekać na styl, ale z drugiej strony ja zwracam także uwagę na pozytywy, a jednym z nich pozostaje gra defensywna. W całym turnieju straciliśmy do tej pory tylko jednego gola i to z rzutu karnego, który był powtarzany. Mierzyliśmy się z silnymi drużynami, jak Belgia i Holandia. Wierzę, że ten zespół również z Portugalią jest w stanie to udowodnić, a także dać jakość w przodzie.

- Czy będzie to mecz dwóch indywidualności - Kylian Mbappe kontra Cristiano Ronaldo?

- Na pewno nie można tego tak oceniać, chociaż obaj są wybitnymi zawodnikami. Kylian napisał świetną historię w finałach mistrzostw świata, teraz chce coś osiągnąć podczas EURO. Ronaldo jest sporo starszy i dla niego to ostatni duży turniej, dlatego jest wyjątkowo zdeterminowany, aby na koniec kariery jeszcze wywalczyć jakieś trofeum.

- Na razie jednak obaj zawodzą. Jeden gol strzelony przez nich i to z rzutu karnego.

- Zgoda, ale mają w sobie tyle jakości, że jednym zagraniem mogą rozstrzygnąć losy rywalizacji. Oczywiście, na razie nie jest to ich turniej, ale obaj też udowodnili, że dużo dają drużynie. Podczas rzutów karnych ze Słowenią to Ronaldo wykorzystał pierwszą „jedenastkę”, chociaż kilkanaście minut wcześniej jeszcze w dogrywce odczytał Oblak. Mbappe jest bardzo aktywny, stara się kreować sytuacje, ma ponadprzeciętną szybkość i jestem przekonany, że w końcu odpali.

- Wielu narzeka, że na tym turnieju ci, którzy mieli błyszczeć, zawodzą.

- To jest turniej i najważniejszym w nim jest awans do kolejnej fazy. Sam w przeszłości uczestniczyłem w takich turniejach i wiem, że najważniejszy jest awans. Nie zawsze był on poparty piękną grą, czasami potrzebowaliśmy łutu szczęścia, czasami dogrywki albo rzutów karnych, ale kto dzisiaj o tym pamięta? Owszem, możemy narzekać na styl, ale to ci najwięksi zameldowali się w ćwierćfinałach. Moim zdaniem nie ma w tym przypadku, oczywiście, wszyscy chcielibyśmy oglądać bardzo otwarte mecze pełne zwrotów akcji, ale nie zawsze tak się da. Wielu z tych zawodników ma za sobą wymagające sezony w topowych ligach, do tego spotkania o europejskie puchary. Mimo tego to oni są dzisiaj w ćwierćfinale.

- Czy w meczu Francji z Portugalią można wskazać faworyta?

- Wydaje mi się, że na tym etapie nie ma już faworytów. Oczywiście, we Francji bardzo liczymy na nasz zespół. Uważam, że przynajmniej w teorii dysponujemy największym potencjałem. Czy zdołamy go uwolnić, to już jest inna kwestia. Osiem lat temu grając u siebie przegraliśmy właśnie z Portugalią finał. Teraz chcemy się zrewanżować.

- Tamto spotkanie miało dziwny przebieg, ponieważ to Francja była wskazywana jako faworyt, a ostatecznie to Portugalczycy sięgnęli po złoto.

- Dlatego to tylko potwierdza, że w turniejach liczy się tylko zwycięstwo. Czy ktoś dziś pamięta, ile sytuacji stworzyła sobie Francja w finale? Najważniejszym pozostaje kto sięgnął po trofeum. My we Francji czekamy na tytuł mistrza Europy już 24 lata. To zdecydowanie za długo.

- Zarówno we Francji jak i Portugalii grają zawodnicy, którzy pamiętają finał z 2016 roku. Czy to będzie miało jakiekolwiek znaczenie?

- Absolutnie żadne. To był inny czas, inne drużyny, także inna stawka spotkania. Teraz oba zespoły walczą o półfinał.

