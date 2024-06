i Autor: David Martins / SOPA Images/SIPA USA/Press Focus

MISTRZOSTWA EUROPY

Euro 2024: Artur Soares Dias. Kim jest sędzia mistrzostw Europy w Niemczech? Sylwetka

Artur Soares Dias został wyznaczony przez władze UEFA do prowadzenia meczów podczas mistrzostw Europy w Niemczech. Portugalczyk arbitrem z licencją FIFA i UEFA jest od czternastu lat. W dorobku ma mecze na mistrzostwach świata do lat 20 w Nowej Zelandii czy EURO lat 17 w Serbii. W tym sezonie za to sędziował finał Ligi Konferencji, w którym Olympiakos Pireus pokonał 1:0 Fiorentinę.