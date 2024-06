EURO 2024. Kadrowicz wypada ze składu! Miał wypadek na rowerze i doznał poważnej kontuzji

Czesi odbywają ostatni obóz przed EURO w Austrii. Już wiadomo, że po kontuzji Sadilka trener Ivan Hašek musi szukać zastępstwa. – To dla nas wielkie osłabienie, bo Michal jest jednym z najbardziej doświadczonych zawodników – przyznaje Hašek, cytowany przez blesk.cz. – Przecież on nosił też opaskę kapitańską podczas meczu z Maltą. W imieniu całego zespołu życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia. O tym, kogo powołamy w to miejsce, zadecydujemy w najbliższej przyszłości – dodał selekcjoner.

Z ekstraklasy na mistrzostwa Europy! Będą błyszczeć w niemieckich finałach?

Niewiarygodny pech!

– To cios, niewiarygodny pech – pisze czołowy czeski dziennik „Blesk”, który przypomina, że Sadilek miał pewne miejsce w wyjściowej jedenastce reprezentacji Czech. Jak dodano, w sobotę kadrowicze mieli głównie obowiązki medialne, nie było treningów.

A ponieważ Sadilek nie był tak rozchwytywany jak pozostałe gwiazdy kadry, to wybrał się na wycieczkę rowerową z kilkoma innymi piłkarzami. Pomocnik holenderskiego Twente Enschede miał jednak niewiarygodnego pecha.

– Michal Sadilek niestety upadł podczas jazdy na rowerze i doznał kontuzji nóg – poinformował w niedzielę rzecznik prasowy reprezentacji narodowej Petr Šedivý.

Przyłapaliśmy reprezentantów Polski. Tak świętowali wygraną z Ukrainą, pełen relaks [ZDJĘCIA]

Czesi rozpoczynają EURO we wtorek 18 czerwca meczem z Portugalią w grupie F, w której grają też Turcja i Gruzja. Z kolei reprezentacja Polski inauguruje mistrzostwa Europy starciem z Holendrami w niedzielę 16 czerwca.